Données financières (EUR) CA 2019 945 M EBIT 2019 99,6 M Résultat net 2019 63,5 M Dette 2019 227 M Rendement 2019 3,11% PER 2019 11,2x PER 2020 10,8x VE / CA2019 0,99x VE / CA2020 0,94x Capitalisation 705 M

Tendances analyse technique MERSEN Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 37,50 € Dernier Cours de Cloture 34,20 € Ecart / Objectif Haut 25,7% Ecart / Objectif Moyen 9,65% Ecart / Objectif Bas 2,34%

Dirigeants Nom Titre Luc Themelin Chief Executive Officer Olivier Legrain Chairman Thomas Baumgartner Chief Financial Officer & Group VP-Administration Christophe Bommier Chief Technology Officer, Group VP-Research Charles-Henri Vollet Group VP-Purchasing & Information Systems

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) MERSEN 45.53% 785 INTEL CORPORATION 9.93% 235 087 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG. CO. LTD. --.--% 217 524 TEXAS INSTRUMENTS 35.62% 121 465 BROADCOM INC 18.66% 120 115 NVIDIA CORPORATION 30.95% 106 465