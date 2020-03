Mersen : Trophée Valorisation et Attractivité de la fonction Finance pour Mersen

Valorisation et Attractivité de la fonction Finance : le trophée reçu par Mersen lors de la soirée des Digital Finance Awards, organisée à Paris le 3 mars 2020, traduit la reconnaissance de toutes les actions engagées par le Groupe pour mettre en avant cette fonction essentielle de l'entreprise.

A cette occasion, Thomas Baumgartner, Directeur Financier du Groupe, a présenté le plan Excellence Finance, lancé mi-2018 pour engager les équipes Finance et Juridique sur une dynamique positive et valorisante. Une centaine d'actions ont été lancées dans 35 pays portant sur l'accélération du digital et sur le capital humain, notamment en matière d'intégration dans la fonction et de développement des compétences.

Il a illustré la visibilité de la fonction finance par Finance Insight, une grande formation pour les opérationnels, digitale [et présentielle], conçue et animée par des financiers.

L'ensemble des participants, soit plus de 200 directeurs financiers, ont apprécié l'originalité de la démarche et la visibilité qu'elle apporte à la fonction finance auprès des autres fonctions du Groupe.

Ce Trophée est celui de toutes les équipes finances et juridiques de Mersen pleinement engagées dans Finance Excellence. Il est aussi celui de toutes les équipes investies dans cette transformation digitale dans laquelle Mersen s'est résolument engagé. Il souligne également nos valeurs comme la collaboration et l'excellence dans un Groupe authentiquement humain.

Les Digital Finance Awards récompensent des initiatives d'entreprise qui contribuent significativement à digitaliser la fonction finance.

L'objectif ? Mettre en lumière les plus beaux projets au cours d'une grande soirée de Gala et valoriser les Directeurs Financiers et les équipes qui œuvrent au quotidien pour moderniser, digitaliser et rendre encore plus attractive la fonction finance.

Ce concours organisé sous l'égide de Future of Finance, est ouvert à toutes les entreprises sans distinction de taille.