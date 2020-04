Mersen : situation à fin Mars 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

MERSEN : SITUATION A FIN MARS 2020

C HIFFRE D ' AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE DE L ' ORDRE DE 225 M€, SOIT UNE EVOLUTION ORGANIQUE AUTOUR DE -9%

HIFFRE D AFFAIRES DU TRIMESTRE DE L ORDRE DE SOIT UNE EVOLUTION ORGANIQUE AUTOUR DE 90% DES SITES INDUSTRIELS DU G ROUPE SONT OPERATIONNELS

DES SITES INDUSTRIELS DU ROUPE SONT OPERATIONNELS S TRUCTURE FINANCIERE SOLIDE , LIGNES DISPONIBLES SIGNIFICATIVES

PARIS, LE 8 AVRIL 2020 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, annonce aujourd'hui, sur la base d'éléments préliminaires, que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 sera de l'ordre de 225 millions d'euros, soit une évolution organique autour de - 9 %.

Cette décroissance s'explique d'une part, par une base de comparaison élevée en début d'année dernière, notamment en chimie et en électronique et, d'autre part, par l'effet de la crise sanitaire en Chine au mois de février et en Europe au mois de mars.

Le Groupe publiera les éléments détaillés de son chiffre d'affaires le 29 avril 2020 après Bourse.

Au 31 mars 2020, environ 90% des sites industriels du Groupe sont opérationnels :

En Asie (28% du chiffre d'affaires 2019) : l'ensemble de nos sites en Chine et en Corée du Sud a repris une activité opérationnelle normale depuis plus d'un mois. Les activités en Inde sont en revanche arrêtées à ce stade.

En Europe (34% du chiffre d'affaires 2019) : certains sites en France fonctionnement au ralenti en raison d'une baisse d'activité, de la disponibilité des effectifs ou de difficultés d'approvisionnement. En Allemagne, l'ensemble des sites sont opérationnels.

En Amérique du Nord (35% du chiffre d'affaires 2019) : les sites de production ont une activité moyenne ou soutenue. Le Groupe suit avec attention l'évolution de la situation aux Etats-Unis et au Mexique.

Globalement, la situation évolue en fonction des décisions et réglementations gouvernementales et de l'activité de nos clients et fournisseurs.

PAGE 1 SUR 2

WWW.MERSEN.COM