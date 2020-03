Résultats 2019 : croissance rentable

COMMUNIQUE DE PRESSE MERSEN : NOUVELLE ANNEE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2019 T ROISIEME ANNEE DE CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES : + 8% EN 2019

TRUCTURE FINANCIERE TOUJOURS SOLIDE GEARING LEVERAGE X D IVIDENDE 2019 PROPOSE DE 1€ PAR ACTION VS 0,95€ POUR 2018 PARIS, LE 11 MARS 2020 - Mersen (Euronext FR0000039620 - MRN), expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2019. Le Conseil d'administration de Mersen s'est réuni le 10 mars 2020 et a arrêté les comptes audités 2019. A cette occasion, Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, a déclaré : « Mersen a affiché en 2019 une troisième année consécutive de croissance rentable, grâce aux actions de transformation portées par l'ensemble de nos collaborateurs. Nous avons réalisé des acquisitions stratégiques et lancé de nouveaux programmes d'investissements pour préparer la croissance future du Groupe. Ces bons résultats nous permettent de proposer à nos actionnaires un dividende à 1 euro par action, en croissance par rapport à 2018, qui reflète à la fois la bonne dynamique du Groupe et la prise en compte d'un environnement économique contrasté. Dans ce contexte, marqué par de nouvelles incertitudes de santé publique, Mersen va s'attacher en 2020 à consolider ses positions et à renforcer ses efforts de compétitivité ». Chiffres clés 2019 2019 2019 avant 2018 IFRS 16 Chiffre d'affaires (M€) 950,2 950,2 878,5 Marge opérationnelle courante 10,8% 10,6% 10,4% Résultat net (M€) 59,8 60,9 59,2 ROCE 11,3% 11,7% 11,8% Dette financière nette (M€) 218 218 215 Ratio d'endettement net/EBITDA 1,5 1,5 1,6 Dividende par action (€) 1,00 0,95 PAGE 1 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE Le Groupe a choisi d'appliquer la norme IFRS16 selon la méthode rétrospective simplifiée au 1er janvier 2019. Pour une meilleure comparaison, les commentaires ci-dessous s'entendent avant impact de l'application de cette norme. Se reporter au glossaire en fin de communiqué pour les définitions. ACTIVITE, EBITDA ET RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Mersen réalise pour l'année 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 950,2 millions d'euros, en croissance organique de 4,1%, en ligne avec les prévisions relevées en cours d'année. La contribution des acquisitions est de 17 millions d'euros, principalement FTCap et Mersen Galaxy, sociétés acquises ou constituées en 2018. En tenant compte par ailleurs d'un effet de change positif de 18 millions d'euros, le chiffre d'affaires est en croissance totale de 8,2 %. L'EBITDA s'élève à 142,0 millions d'euros, une croissance de plus de 9% par rapport à 2018. Il représente 15 % du chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant du Groupe atteint 100,6 millions d'euros en 2019, soit une marge opérationnelle courante de 10,6 % en progression de 20 points de base par rapport à 2018, portée par le volume d'activité. Par ailleurs, l'inflation des coûts (salaires et matières premières) et un mix produits négatif ont été compensés par des impacts prix positifs et des efforts de productivité. Pôle Advanced Materials Les ventes du pôle Advanced Materials s'élèvent à 545,4 millions d'euros, en croissance de 12% sur la période (9,4% en organique). Elles sont portées par la bonne dynamique des activités dans l'électronique, notamment pour les semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC), la chimie, l'aéronautique et les industries de procédés. L'activité dans le solaire a nettement accéléré au second semestre 2019, permettant de se rapprocher du niveau atteint en 2018. La marge opérationnelle courante du pôle Advanced Materials est à nouveau en croissance, de 90 points de base par rapport à 2018 (15 % vs 14,1 %). Cette amélioration résulte d'effets volume et prix très favorables, qui ont largement couvert des effets mix-clients négatifs, la hausse de prix des matières premières et quelques coûts liés à la mise en place de barrières douanières. Pôle Electrical Power Les ventes du pôle Electrical Power atteignent 404,8 millions d'euros, en croissance de 3,4% sur l'année, le pôle bénéficiant notamment de la contribution de FTCap, société acquise en 2018. La baisse de 2,4% en organique s'explique par le ralentissement observé sur le marché de la distribution électrique aux Etats- Unis et le nombre moins important de projets en électronique de puissance, en particulier en Europe. La marge opérationnelle courante du pôle Electrical Power s'établit à 9,2% du chiffre d'affaires, contre 10% en 2018. Les acquisitions réalisées en 2018 (FTCap, Idealec) sont dilutives en taux de marge opérationnelle. Par ailleurs, les effets prix positifs n'ont pas permis de compenser totalement l'effet du recul des ventes sur certaines lignes de produits très rentables. PAGE 2 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTAT NET Le résultat net part du Groupe s'élève à 58,4 millions d'euros, contre 56,5 millions d'euros en 2018. Les charges non courantes s'élèvent à (11,2) millions d'euros, dont (5,3) millions d'euros liées à la dépréciation des coûts de développement de la protection hybride pour le marché du véhicule électrique. Ceci fait suite à l'arrêt récent des négociations avec un constructeur automobile majeur. La charge financière nette de Mersen s'établit à 10,3 millions d'euros en 2019, en ligne avec le montant de 2018. L'impact de l'augmentation de la dette moyenne sur l'année (+17 millions d'euros) a été compensé par des gains sur des compléments de prix relatifs aux acquisitions passées. La charge d'impôt nette s'établit à 18,2 millions d'euros, soit un taux effectif d'impôt de 23 %, en ligne avec 2018 et en nette baisse par rapport à 2017 (32 %), le Groupe bénéficiant depuis 2018 de la réforme fiscale américaine. Le résultat des minoritaires comprend les résultats de Mersen Yantai et Mersen Galaxy (Chine) dont Mersen détient 60 %. CASH ET ENDETTEMENT FINANCIER Les activités opérationnelles ont généré au cours de l'année un flux de trésorerie de plus de 110 millions d'euros, contre 91 millions d'euros l'année dernière, soit une croissance de plus de 20%. Il intègre 5 millions d'euros de flux de restructurations lié aux plans de compétitivité, de litiges et de frais d'acquisition et une consommation de besoin en fonds de roulement de près de 10 millions d'euros liée à la croissance de l'activité. Le taux de BFR est de 22 % du chiffre d'affaires (21 % fin 2018). Les impôts payés sont en augmentation du fait de la progression des résultats et de la non-récurrence d'impacts positifs aux Etats- Unis. Les dépenses d'investissements physiques s'élèvent à 62,7 millions d'euros, dont 73% ont été réalisés à l'international. Elles concernent le remplacement et la modernisation des équipements industriels ainsi que des investissements dans de nouvelles capacités, en particulier pour servir le marché des semi- conducteurs à base de SiC. Le Groupe génère donc un free cash-flow avant intérêts financiers et acquisitions de 48 millions d'euros, contre 33 millions en 2018, soit une croissance de plus de 45%. Les investissements liés aux acquisitions s'élèvent à 19,4 millions d'euros et concernent l'acquisition de la société AGM Italy, celle des actifs du site de Columbia aux Etats-Unis, ainsi que des compléments de prix sur les acquisitions réalisées en 2018 (FT Cap, LGI et les minoritaires de la société espagnole Cirprotec). Le retour sur capitaux employés (ROCE) atteint 11,7% (11,8% en 2018). PAGE 3 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE L'endettement financier net à fin 2019 atteint 218,2 millions d'euros, proche du niveau de fin 2018. Le Groupe a ainsi auto-financé un programme d'acquisitions et d'investissements importants par un fort cash- flow opérationnel. STRUCTURE FINANCIERE Le Groupe maintient une structure financière solide avec des ratios proches de ceux de l'année dernière : le ratio d'endettement financier net sur Ebitda (« leverage ») s'établit à 1,5x et le ratio d'endettement financier net sur fonds propres (« gearing ») à 37 %. DIVIDENDE Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 14 mai 2020 le versement d'un dividende de 1 euro par action, en progression de 5 % par rapport au montant versé l'année dernière. Il en résulterait une distribution totale d'environ 21 millions d'euros, représentant 34 % du résultat net part du Groupe retraité de la dépréciation des coûts de développements de la protection hybride, en ligne avec la politique du Groupe. PERSPECTIVES 2020 Le Groupe s'attend à des évolutions plus contrastées que les années précédentes sur ses principaux marchés : Le marché des énergies renouvelables devrait rester dynamique à moyen terme. La croissance devrait être solide en 2020 sur le marché du solaire, après une année 2019 stable.

La croissance future du marché de l'électronique est liée à la digitalisation pour les semi- conducteurs silicium et au taux d'adoption du véhicule électrique pour celui des semi-conducteurs à base de SiC. Le marché des semiconducteurs silicium devrait rester faible au premier semestre

2020 avant une reprise probable dans la deuxième partie de l'année ; pour ce qui est des semi- conducteurs à base de SiC, Mersen s'attend à un marché moins dynamique en 2020 qu'en 2019.

Dans le marché du stockage d'énergie, et en particulier celui du véhicule électrique, Mersen reste bien positionné sur le marché haut de gamme tout en ajustant ses développements sur les produits hybrides. La croissance sur ce marché est toujours attendue au-delà de 2021-2022 en lien avec la mise en place de nouvelles dispositions réglementaires contre la pollution atmosphérique.

Le marché de la chimie devrait être au mieux stable en 2020 après 3 années de croissance dynamique, tandis que les industries de procédés suivraient la tendance des grandes économies. Compte tenu de la situation sanitaire mondiale actuelle et d'une base de comparaison élevée en début d'année dernière notamment en chimie et en électronique, le Groupe anticipe un premier trimestre 2020 en net repli par rapport au premier trimestre 2019. Le Groupe pourrait potentiellement compenser d'ici la fin de l'année, le retard constaté au premier trimestre si cette situation ne se prolonge pas.

COMMUNIQUE DE PRESSE En Chine, qui représente 12% du chiffre d'affaire consolidé, les huit usines du Groupe ont repris leur activité fin février dans des conditions de production quasiment normales dans le pôle Advanced Materials et encore ralenties dans le pôle Electrical Power. Cette situation est susceptible d'évolution tout comme dans les autres pays où le Groupe est implanté, en fonction notamment des clients, des fournisseurs et des chaînes logistiques. Dans ce contexte, le Groupe a pris des dispositions pour limiter les déplacements de ses employés dans toutes les géographies. Il a également décidé de limiter ses dépenses et ses recrutements dans l'attente d'une meilleure visibilité. En fonction de l'évolution de la situation, le Groupe pourrait moduler son programme d'investissements industriels initialement compris entre 60 et 65 millions d'euros (dont environ 10 M€ provenant du programme d'investissements 2019 en partie décalé) auquel s'ajouteraient les investissements spécifiques liés à la remise en route du site de Columbia aux Etats-Unis pour un montant compris entre 20 et 25 millions d'euros. PAGE 5 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE En millions d'euros 2019 2019 avant 2018 IFRS 16 Chiffre d'affaires consolidé 950,2 950,2 878,5 Marge brute 300,2 285,1 300,2 Charges commerciales et autres (82,0) (82,0) (82,1) Frais administratifs centraux et de recherche (114,8) (116,3) (110,2) Amortissement du goodwill (1,3) (1,3) (1,2) Résultat opérationnel courant 102,1 100,6 91,6 en % du chiffre d'affaires 10,8% 10,6% 10,4% Charges et produits non courants (11,2) (11,2) (3,8) Résultat opérationnel 90,9 89,4 87,8 Résultat financier (13,2) (10,3) (10,3) Impôts courants et différés (17,9) (18,2) (18,3) Résultat net de la période 59,8 60,9 59,2 - Part du Groupe 57,3 58,4 56,5 PAGE 6 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE ANALYSE SECTORIELLE En millions d'euros Advanced Materials (AM) Electrical Power (EP) Groupe 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Chiffre d'affaires 545,4 487,1 404,8 391,4 950,2 878,5 EBITDA* 118,9 97,7 52,6 48,7 154,6 130,3 en % du chiffre d'affaires 21,8% 20,1% 13,0% 12,5% 16,3% 14,8% Résultat opérationnel courant 69,4 39,0 91,6 82,4 38,0 102,1 en % du chiffre d'affaires 15,1% 14,2% 9,4% 10,0% 10,8% 10,4% ÉTAT DE SITUATION FINANCIERE SIMPLIFIEE En millions d'euros 2019 2018 Actif non courant 698,2 652,3 Droits d'utilisation 50,2 Stocks 207,0 198,6 Clients et autres créances 178,8 177,2 Autres actifs 4,7 6,5 TOTAL 1 138,9 1 034,6 Capitaux propres 570,6 528,1 Provisions 12,3 9,3 Avantages du personnel 75,0 64,6 Fournisseurs et dettes d'exploitation 178,3 184,2 Autres passifs 32,9 36,4 Dette de loyer 48,1 Dette financière nette 218,2 215,5 TOTAL 1 138,9 1 034,6 PAGE 7 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES SIMPLIFIE En millions d'euros 2019 2019 avant 2018 IFRS 16 Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant variation du BFR 149,1 136,5 123,2 Variation du besoin en fonds de roulement (9,8) (9,9) (21,5) Impôts sur le résultat payés (16,0) (10,0) (16,0) Flux de trésorerie des activités opérationnelles poursuivies 123,3 110,6 91,7 Flux de trésorerie opérationnel des activités arrêtées (0,2) (0,2) (0,4) Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 123,1 110,4 91,3 Flux de trésorerie des investissements industriels (62,7) (62,7) (58,0) Flux de trésorerie des activités opérationnelles après 60,4 47,7 33,3 investissement industriels Variation de périmètre (acquisitions) (19,4) (19,4) (30,8) Cessions d'immobilisations et autres (4,8) (4,8) (1,8) Flux de trésorerie net avant opérations de financement 36,2 23,5 0,7 PAGE 8 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

Le document d'enregistrement universel (URD) 2019 est disponible sur le site web de Mersen (www.mersen.com) et a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Les résultats seront présentés en webcast accessible depuis le site web. PROCHAINS RENDEZ-VOUS Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 29 avril 2020 après Bourse

PROPOS DE M ERSEN Expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergie, électronique, transports, chimie/pharmacie et industries de procédés. LE GROUPE EST COTE SUR LE COMPARTIMENT B D'EURONEXT

COMMUNIQUE DE PRESSE GLOSSAIRE Croissance organique: calculée en comparant le chiffre d'affaires de l'année n avec le chiffre d'affaires de l'année n-1 retraité au taux de change de l'année n, hors impact des acquisitions et/ou cessions. Résultat opérationnel courant: suivant définition 2009.R.03 du CNC. EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : résultat opérationnel avant amortissements et avant produits et charges non courants. Free cash-flow(ou flux net de trésorerie disponible) : variation de trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, diminuée des investissements industriels. Cash-flowopérationnel: flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Endettement financier net (ou dette financière nette): dettes financières brutes diminuées de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des actifs financiers courants. Leverage / ratio d'endettement net sur EBITDA: calculé selon la méthode des covenants bancaires des financements confirmés de Mersen. Gearing / ratio d'endettement net sur fonds propres: calculé selon la méthode des covenants bancaires des financements confirmés de Mersen. BFR (Besoin en fonds de roulement): somme des créances clients et comptes rattachés, des stocks, des autres créances courantes, diminuée de la somme des dettes fournisseurs et comptes rattachés. Taux de BFR: rapport du besoin en fonds de roulement sur le chiffre d'affaires du dernier trimestre multiplié par 4. Taux de distribution: rapport du dividende par action proposé au titre de l'année sur le résultat net part du Groupe par action de l'année. Taux de distribution retraité: rapport du dividende par action proposé au titre de l'année sur le résultat net part du Groupe par action de l'année, retraité d'éléments exceptionnels de l'année calculé sur la base du nombre d'actions ordinaires hors auto-détention au 31 décembre de l'année n. Capitaux Employés: somme des immobilisations incorporelles et corporelles, du besoin en fonds de roulement, des créances nettes d'impôts courantes et des dérivés nets. Capitaux Employés moyens: moyenne pondérée des capitaux employés des 5 derniers trimestres (afin de limiter l'effet des variations de change fin de période vs moyen). ROCE (Retour sur Capitaux Employés): rapport du résultat opérationnel courant sur la moyenne pondérée des capitaux employés moyens. PAGE 10 SUR 11 WWW.MERSEN.COM

COMMUNIQUE DE PRESSE ANNEXES 1 - Calcul du BFR en % de chiffre d'affaires en millions d'euros 2019 2018 Stocks 207 199 Clients 147 146 Autres créances d'exploitation 22 20 Actifs de contrat 10 11 Fournisseurs (61) (72) Autres passifs d'exploitation (89) (84) Passifs de contrat (29) (28) Besoin en fonds de roulement 208 192 Chiffre d'affaires (4 x 4ème trimestre) 929 901 BFR en % de CA 22% 21% 2- Calcul du ROCE (en millions d'euros) 2019 2019 avant 2018 IFRS 16 Résultat opérationnel courant 102,1 100,6 91,6 Capitaux employés moyens 903 862 775 ROCE 11,3% 11,7% 11,8% PAGE 11 SUR 11 WWW.MERSEN.COM