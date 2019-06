METabolic EXplorer : Construction de l'unité industrielle de production de PDO/AB de METEX NØØVISTA sur la plateforme CHEMESIS en Moselle

Télécharger le communiqué

Démarrage des travaux de construction conforme au planning

Pose de la première pierre le 18 juillet 2019

Clermont-Ferrand, le 26 juin 2019 -(FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation compétitifs et durables, annonce, pour sa filiale METEX NØØVISTA[1], que la cérémonie de pose de la première pierre dédiée à la construction de l'usine de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB) sur la plateforme CHEMESIS de Carling St-Avold en Moselle, se déroulera le jeudi 18 juillet 2019.

Benjamin Gonzalez et Antoine Darbois accueilleront les personnalités représentant les institutions de l'Etat et toutes les parties prenantes locales, publiques et privées, ayant permis la concrétisation de ce projet. Cette première unité de biochimie industrielle, dont les premiers travaux ont débuté, permettra la création d'une cinquantaine d'emplois directs en 2020.

Antoine Darbois, directeur général de METEX NØØVISTA, déclare : « Nous sommes heureux de lancer la construction de notre première unité de production conformément au planning initial et restons focalisés sur la mise en exploitation de l'unité pour le second semestre 2020 ».

[1] Co-entreprise détenue à 55% par METabolic EXplorer et à 45% par le Fonds SPI de Bpifrance.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez gratuitement l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations investisseurs - ACTIFIN -

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr

Relations Presse - ACTIFIN

Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : idray@actifin.fr