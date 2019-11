METabolic EXplorer : Information financière du troisième trimestre 2019

Télécharger le communiqué

Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2019 -(FR0004177046 METEX),METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 3ème trimestre 2019.

Au 3ème trimestre 2019, METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 k€. Ce montant correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG. A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires s'élève à 37,5 k€ conformément aux anticipations.

Compte tenu du plan de développement stratégique de la société reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme technologique ALTANØØV, la société précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité ou de la valeur de la société.

Au 30 septembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,9 M€ contre 27,9 M€ au 30 juin 2019. Cette trésorerie au 30 septembre 2019 intègre les versements de la seconde tranche de financement de sa filiale METEX NØØVISTA dont 7 M€ versés par le fonds SPI[1] de Bpifrance.

L'endettement du Groupe au 30 septembre 2019 s'établit à 7,4 M€ contre 7,7 M€ au 30 juin 2019. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève au 30 septembre 2019 à

19,5 M€ contre 20,2 M€ au 30 juin 2019.

Le Groupe précise qu'il est en attente du versement de son Crédit d'impôt 2018 d'un montant de 1,8 M€ qui interviendra courant du 4ième trimestre 2019.

[1]Fonds « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance, souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement.

