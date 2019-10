METabolic EXplorer : Performance RSE

Télécharger le communiqué

Progression ISR Gaïa Rating - 5 ème de la catégorie des entreprises de moins de 150 M€ de chiffre d'affaires

Label GOLDdécerné par EcoVadis pour son engagement et sa performance en matière de RSE

Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2019 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire et commercialiser des ingrédients fonctionnels, annonce la forte progression de sa notation Gaïa Rating par Ethifinance et l'attribution du Label GOLD par EcoVadis.

Avec une note générale moyenne de 68/100, METEX progresse de 23 places au classement global Gaïa Index (77/230 en 2019 vs. 100/230 en 2018) et apparaît à la 5ème place du classement des entreprises de moins de 150 M€ de chiffre d'affaires. L'excellente note obtenue de 84/100 sur le critère de l'environnement, est ainsi une reconnaissance de la contribution du Groupe à la transformation de l'industrie chimique visant à créer des modes de production durables, respectueux de l'environnement et des consommateurs.

Les engagements historiquement inscrits dans l'ADN du Groupe et désormais affichés tels que la politique environnementale en matière d'énergie, de gaz à effet de serre et de traitement des déchets, de santé, et de sécurité au travail, lui permettent de mieux valoriser ses actions en matière de RSE tant auprès des investisseurs que de ses partenaires commerciaux.

Par ailleurs, l'agence de notation EcoVadis a récemment décerné à METEX la certification « Gold » pour son engagement et sa performance en matière de RSE. Avec une note globale de 69/100 pour sa première évaluation, METabolic EXplorer obtient le plus haut niveau de reconnaissance de cette plateforme de notation, la positionnant parmi le top 1% des entreprises les mieux évaluées de son secteur.

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

A propos de l'indice Gaïa -http://www.gaia-rating.com/

Gaïa-Index est l'Indice Développement Durable de référence pour les entreprises françaises cotées en bourse. Développé par EthiFinance, le Gaïa-Index sélectionne des valeurs moyennes en fonction de leurs performances extra-financières, en évaluant notamment le degré de transparence et de maturité des sociétés concernant leurs politiques, pratiques et performances RSE. Créé en 2009, cet indice surperforme chaque année le CAC 40 et le CAC Mid & Small.

A propos d'EcoVadis - https://www.ecovadis.com/fr/

EcoVadis est une agence de notation indépendante qui évalue les pratiques de RSE des fournisseurs quant à leur engagement en matière de développement durable pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s'appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000.

