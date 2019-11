METabolic EXplorer : Point sur le développement de METEX NOOVISTA

Télécharger le communiqué

Planning de construction conforme

Négociations commerciales avancées

29M€ de budget d'investissement engagés

Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2019 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, fait un point d'étape relatif à la construction de la première tranche de METEX NØØVISTA. Pour rappel, METEX NØØVISTA est une co-entreprise entre METEX majoritaire et le fonds « Société de Projets Industriels »[1], géré par Bpifrance, qui produira et commercialisera dans une première phase 5 000 tonnes de PDO (1,3 Propanediol) et 1 000 tonnes d'AB (Acide Butyrique) sur les marchés tels que la cosmétique, l'alimentation animale ou l'alimentation humaine.

Planning de construction conforme

Suite au démarrage effectif de la construction sur le premier semestre 2019 et à la pose de la première pierre le 18 juillet dernier, les travaux se sont poursuivis conformément au planning.

La construction de l'unité de production de PDO/AB est répartie en trois ensembles à construire :

- Le premier ensemble concerne la partie process de l'usine. A cette date, le terrassement de la majeure partie de la zone process a été réalisé et plusieurs dalles de cette zone ont été coulées. Les premiers socles bétonnés des futurs équipements ainsi que les premiers murets étanches des zones de process ont également été réalisés. Une vidéo montrant l'avancement des travaux est disponible dans la rubrique News et documents puis Construction METEX NØØVISTA du site internet : https://www.metabolic-explorer.fr/construction-metex-noovista/

- Le deuxième ensemble concerne la station de traitement des effluents pour lequel un contrat d'ingénierie clé en main a été signé avec une entreprise internationale spécialisée dans la conception et l'installation d'unités de traitement des eaux usées. Les travaux de génie civil et de terrassement sont en cours de préparation.

- Le troisième ensemble concerne les bâtiments « standards » dont un bâtiment à usage de bureaux, un bâtiment de stockage de produits finis et des locaux techniques pour lesquels la CASAS (Communauté d'Agglomération de St-Avold Synergie) est le maître d'ouvrage. Les appels d'offres relatifs à la construction de ces bâtiments ont été lancés et l'examen des offres reçues pour les lots prioritaires est en cours. Les travaux de construction de ce périmètre devraient ainsi débuter avant la fin de l'année.

Antoine DARBOIS, directeur général de METEX NØØVISTA : « La construction avance conformément au planning prévu. Nous veillons à maintenir les efforts pour poursuivre la construction de l'usine dans le calendrier défini avec pour objectif la mise en exploitation de l'unité PDO/AB à la fin de l'année 2020. »

Négociations commerciales avancées

La stratégie commerciale repose sur la mise en place d'alliances pour adresser de façon globale les marchés ciblés. Depuis le début de l'année, METEX a produit grâce à son démonstrateur plusieurs lots de PDO et d'AB et initié des discussions de partenariats pour la commercialisation du premier PDO non OGM « made in France » en cosmétique, et du premier AB d'origine naturelle en nutrition animale. METEX se focalise aujourd'hui sur la négociation d'accords commerciaux avec des acteurs qui partagent son ambition de devenir des leaders du PDO non-OGM utilisé en cosmétique ou de l'AB d'origine naturelle en nutrition animale.

29M€ de l'enveloppe d'investissement engagés

Pour rappel, le protocole d'investissement entre METEX et les fonds SPI prévoit un investissement total de 37M€ avec un financement en trois tranches en fonction de l'avancée des travaux. A date, la première tranche de 12M€ (dont 6M€ versés par METEX et 6M€ versés par les fonds SPI en décembre 2018) a été intégralement consommée et la seconde tranche a été libérée en septembre 2019 pour un montant de 14M€ (dont 7M€ versés par METEX et 7M€ versés par les fonds SPI). Les montants engagés de 29M€ sont conformes au planning financier.

[1] Fonds SPI souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement.

-FIN-

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Recevez gratuitement l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

Relations investisseurs - ACTIFIN -

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr

Relations Presse - ACTIFIN

Isabelle DRAY

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : idray@actifin.fr