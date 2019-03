METabolic EXplorer : Résultats annuels 2018

Télécharger le communiqué

Une actualité abondante en 2018

Un exercice conforme au plan de marche

Des perspectives favorables

Clermont-Ferrand, le 29 mars 2019 - METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une chimie verte et durable, publie aujourd'hui ses résultats annuels consolidés et audités concernant l'exercice 2018.

Un exercice riche en actualités pour la Société

L'exercice 2018 constitue un exercice important pour la Société. En 2018, METEX a confirmé la construction de sa première unité de production de PDO (1,3 Propanediol) et d'AB (Acide Butyrique). Cet investissement conséquent de plus de 45 M€ permettra à la Société de commercialiser deux produits à forte valeur ajoutée afin de capter le maximum de la valeur attachée à l'industrialisation des innovations issues de sa recherche. Pour rappel, la technologie apportée par METEX est une solution qui permet, avec un seul procédé, d'obtenir deux produits distincts (PDO et AB) pour adresser plusieurs marchés dont les principaux sont les marchés de la cosmétique et des polymères biosourcés avec le PDO et, avec l'AB, de la nutrition animale et des arômes et fragrances.

METEX ajoute ainsi une activité industrielle et commerciale à son activité historique de R&D, l'exploitation de cette usine de production PDO/AB visant à générer des revenus récurrents. L'usine disposera d'une capacité de 24 kt/an réalisée en deux tranches, avec une première tranche de 6 kt (5 kt de PDO et 1 kt d'AB) et une seconde tranche de 18 kt (15 kt de PDO et 3 kt d'AB) qui pourrait être lancée un à deux ans après le démarrage de la première tranche.

METabolic EXplorer rappelle les points clés de l'exercice 2018 :

Janvier 2018 : Confirmation de la sélection du site de la plateforme chimique de Carling Saint-Avold en Moselle pour l'implantation d'une unité de PDO/AB

Mars 2018 : Allocation prioritaire des ressources R&D et report du projet en accord avec UPM sur la production de MPG à partir de sucres cellulosiques de deuxième génération

Avril 2018 : Décision de l'arrêt du projet Valchem suite à la décision commune de reporter le projet de production de MPG

Juillet 2018 : Accord de financement concernant l'unité de production PDO/AB avec la signature d'un accord et la création de l'entreprise « METEX NØØVISTA »

Décembre 2018 : Feu vert pour la construction de l'unité de production METEX NØØVISTA à Carling Saint-Avold avec le closing du financement de METEX NØØVISTA avec le fonds SPI de Bpifrance.

Un exercice conforme au plan de marche

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 27 mars 2019, a arrêté les comptes clos au 31 décembre 2018.

Une bonne maîtrise des charges opérationnelles

A fin décembre 2018, METabolic EXplorer a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,3 M€ correspondant à :

- des revenus de près de 1 M€ perçus dans le cadre de l'accord de développement signé avec le partenaire UPM, visant à développer un procédé de production de MPG à partir de sucres cellulosiques dits de deuxième génération ; et

- des revenus de 2,3 M€ perçus dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec Evonik, pour une durée de deux ans, lors de la cession de la technologie L-Méthionine/inoLa™ en novembre 2016.

Au 31 décembre 2018, le niveau de charges opérationnelles reste constant à 10,2 M€ contre 9,9 M€ à fin 2017. Cette faible augmentation est due aux coûts liés au projet de construction sur le site de Carling Saint-Avold (frais d'études, frais juridiques…) ainsi qu'à des frais marketing liés aux nouveaux produits.

Sur l'exercice 2018, le résultat opérationnel courant de la Société ressort ainsi à -5 M€. Après prise en compte du coût de l'endettement financier net ainsi qu'une charge d'impôt, le résultat net global s'élève, à fin décembre 2018, à -6,3 M€ incluant une perte de -0,4 M€ de METEX NØØVISTA correspondant aux premiers frais de démarrage du projet et une charge d'impôts de 1 M€ liée au retraitement comptable des impôts différés.

Une trésorerie solide

Au 31 décembre 2018, METabolic EXplorer dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 35,2 M€ contre une trésorerie brute de 31,3 M€ au 31 décembre 2017. Cette variation de trésorerie s'explique par :

- l'apport de 6 M€ par le Fonds SPI de Bpifrance dans la filiale METEX NØØVISTA ;

- la réintégration en trésorerie d'une somme de 2,4 M€, indisponible à la clôture de l'exercice 2017, grâce à une mainlevée obtenue en 2018 ; et

- une consommation de trésorerie annuelle de 4,5 M€, en ligne avec la consommation annuelle moyenne des années précédentes.

L'endettement de la société s'élève à 6,7 M€ contre 6,1 M€ à fin 2017. Cette légère augmentation de l'endettement s'explique par le versement du solde de l'avance remboursable Bpifrance d'un montant de 0,75 M€, acquise en 2015 dans le cadre de la valorisation de la L-méthionine, et par la souscription d'un emprunt de 0,5 M€ destiné à financer les investissements récents de matériel pour les laboratoires R&D et le démonstrateur industriel.

La situation financière de la Société est solide avec des capitaux propres à 45 M€ et une trésorerie nette d'endettement de 28,5 M€ conférant à METabolic EXplorer les moyens de ses nouvelles ambitions.

Des perspectives favorables

En 2019, METabolic EXplorer restera focalisé sur sa transformation industrielle avec un démarrage effectif de la construction de l'unité de production PDO/AB avant le 30 juin 2019, comme prévu dans le planning initial, et pour une mise en exploitation de l'usine sur le second semestre 2020. Les équipes sont mobilisées autour du référencement du PDO et de l'AB chez les prospects d'ores et déjà identifiés ainsi que par l'élaboration d'accords pour la commercialisation globale du PDO et de l'AB dès le démarrage de l'unité.

Parallèlement au développement de METEX NØØVISTA en 2018, METabolic EXplorer a mobilisé ses efforts de recherche & développement sur l'élaboration d'une nouvelle plateforme technologique ALTANØØV qui permettra d'apporter des bénéfices concrets aux industriels du secteur. En 2019, METabolic EXplorer aura l'occasion de revenir régulièrement sur ces nouveaux projets.

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

