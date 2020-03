METabolic EXplorer : Résultats annuels 2019

Télécharger le communiqué

Une transformation industrielle et commerciale enclenchée avec le démarrage de la construction de sa première unité de production METEX NØØVISTA et la signature d'accord commercial pour le PDO

Un processus d'innovation accéléré avec le lancement de la nouvelle plateforme technologique ALTANØØV TM

Des résultats annuels conformes au plan de marche

Une levée de fonds de 7,3 M€ début 2020

Clermont-Ferrand, le 30 mars 2020 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui ses résultats annuels consolidés et audités concernant l'exercice 2019.

Un exercice marqué par la transformation industrielle et commerciale du Groupe

Sur l'exercice 2019, METabolic EXplorer s'est focalisé sur deux axes fondamentaux de son développement :

- Le premier concerne METEX NØØVISTA avec le démarrage effectif de la construction de sa première unité de production de PDO (1.3 propanediol) et d'AB (acide butyrique) et avec la mise en place de la commercialisation du PDO.

Avec son partenaire financier, les fonds SPI[1] gérés par Bpifrance (co-actionnaire minoritaire de METEX NØØVISTA), le Groupe construit actuellement une usine de production de PDO/AB sur la plateforme Chemesis de Carling St- Avold (Moselle). La première pierre de cette usine a été posée le 18 juillet 2019 et les travaux se sont ensuite poursuivis conformément au planning et au budget prévu avec un objectif initial de mise en exploitation de l'usine sur le second semestre 2020. Pour rappel, cette unité, qui disposera d'une capacité initiale de 6kt (5kt de PDO et 1kt d'AB), permettra la création d'une cinquantaine d'emplois directs en Moselle et les marchés adressés sont les marchés de la cosmétique et des polymères biosourcés avec le PDO et ceux de la nutrition animale et des arômes et fragrances avec l'AB.

En décembre 2019, METEX NØØVISTA a aussi annoncé la signature d'une alliance stratégique exclusive et globale avec DSM, un leader mondial du marché des ingrédients de soins personnels, pour la commercialisation du premier PDO grade cosmétique non-OGM fabriqué en France. Cet accord sécurise, d'une part, le plan de ventes de METEX NØØVISTA sur le marché de la cosmétique et d'autre part, il devrait lui permettre d'atteindre une rentabilité d'exploitation positive douze mois après les premières ventes.

Avec METEX NØØVISTA, METabolic EXplorer ajoute ainsi une activité industrielle et commerciale à son activité historique de R&D, l'exploitation de cette usine de production PDO/AB visant à générer des revenus récurrents.

- Parallèlement au développement de METEX NØØVISTA, le Groupe a également mobilisé ses efforts de recherche & développement sur l'élaboration d'une nouvelle plateforme technologique ALTANØØVTM qui a pour vocation de raccourcir très significativement les temps de développement de procédés de fermentation appliqués au marché des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle.

Le Groupe compte prendre rapidement position sur ce marché attractif et cible notamment les marchés de la cosmétique, de la nutrition/santé animale et de la nutrition humaine. Le premier ingrédient fonctionnel entré dans le démonstrateur est l'acide glycolique (AG). L'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur du PLGA (Poly Lactique co-Glycolique Acide), polymère biodégradable utilisé dans les applications médicales. L'acide glycolique d'origine naturelle de METEX sera la première alternative naturelle aux procédés pétrochimiques existants.

Un exercice conforme au plan de marche

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 27 mars 2020, a arrêté les comptes clos au 31 décembre 2019.

* Intégration globale de METEX NØØVISTA détenue par METEX au 31/12/2019 à 60,6%.

Une bonne maîtrise des charges opérationnelles

A fin décembre 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 350 k€ correspondant à :

des revenus de 50 k€ perçus dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec le Groupe UPM suite au report du développement du procédé MPG, et

des revenus de 300 k€ enregistrés dans le cadre de la conclusion de l'accord de collaboration commerciale avec DSM, pour le remboursement des dépenses engagées par METEX NØØVISTA liées aux activités d'enregistrement réglementaire et de pré-lancement marketing du PDO.

Compte tenu du plan de développement stratégique de METabolic EXplorer reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB), ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme technologique ALTANØØV, le Groupe précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent de l'activité.

Au 31 décembre 2019, le niveau de charges opérationnelles du Groupe reste stable à 10,4 M€ contre 10,2 M€ à fin 2018. Ce montant intègre les charges opérationnelles de sa filiale METEX NØØVISTA établies à 0,7 M€ pour l'exercice 2019 (0,4 M€ en 2018).

Sur l'exercice et conformément à nos anticipations, le résultat net global de la Société ressort ainsi à -8,4 M€ contre -6,3 M€ à fin 2018.

Une trésorerie adaptée aux ambitions du Groupe

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 26,6 M€ contre 35,2 M€ au 31 décembre 2018. Cette variation de trésorerie s'explique par :

- l'apport de 7 M€ par les fonds SPI de Bpifrance dans la filiale METEX NØØVISTA correspondant à l'exercice de la tranche 2 du protocole d'investissement. Pour rappel, ce protocole entre METEX et les fonds SPI prévoit un apport de fonds total par les deux parties de 37 M€ avec un financement en trois tranches en fonction de l'avancée des travaux ;

- l'encaissement des subventions d'investissements et des emprunts liés au financement de la construction de sa future unité de production de PDO/AB, pour un montant total de 4,75 M€ ;

- les investissements décaissés sur la période pour la construction de son usine de PDO/AB, pour un montant de 13 M€ à la fin de l'exercice ; et

- une consommation de trésorerie annuelle du Groupe s'élevant à 7,3 M€ sur l'exercice.

L'endettement du Groupe au 31 décembre 2019 s'établit à 7,7 M€ contre 6,7 M€ au 31 décembre 2018. Cette augmentation de l'endettement s'explique par les emprunts liés à la construction de l'usine METEX NØØVISTA.

La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève ainsi au 31 décembre 2019 à 18,9 M€ contre 28,5 M€ au 31 décembre 2018.

Une reconnaissance externe de la démarche RSE du Groupe

Le Groupe a pour vocation de contribuer à la transformation de l'industrie chimique visant à créer des modes de production durables, respectueux de l'environnement de de ses consommateurs et il s'engage durablement dans sa politique environnementale.

A ce titre, au classement global GAIA INDEX de 2019, METEX a obtenu une note générale moyenne de 68/100, progressant ainsi de 23 places (77/230 en 2019 vs. 100/230 en 2018) et lui conférant la 5ème place du classement des entreprises de moins de 150 M€ de chiffre d'affaires. Le Groupe a également obtenu le label Gold décerné par ECOVADIS pour son engagement et sa performance en matière de RSE pour 2019. Pour cette première évaluation, METEX obtient le plus haut niveau de reconnaissance.

Evénements postérieurs à la clôture

Rendu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai

La Cour d'Appel de Douai a rendu le 23 janvier 2020 un arrêt aux termes duquel elle a annulé le jugement de première instance rendu en 2017 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu'il avait condamné METabolic EXplorer à verser des dommages et intérêts aux autres parties au litige pour un total de 2.820.000 € (voir note 12 des comptes consolidés semestriels figurant page 22 de l'annexe ou page 37 du rapport financier semestriel 2019). La Cour a par ailleurs débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

METEX NØØVISTA : Accord commercial avec ALINOVA

METEX NØØVISTA a annoncé, le 2 mars 2020, un nouvel accord commercial avec ALINOVA, société affiliée au groupe AXEREAL (première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier AB d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale. Ce partenariat permettra ainsi de démarrer le développement commercial de l'acide butyrique et ses dérivés (butyrate de sodium); des ingrédients multifonctionnels avec des bénéfices démontrés et reconnus pour la croissance et la santé de l'animal.

Avancement METEX NØØVISTA :

Depuis la fin de l'exercice 2019 et jusqu'à mi-mars 2020, les travaux de construction de l'usine de production de PDO/AB sur la plateforme Chemesis en Moselle se sont poursuivis dans le respect du planning global de livraison de l'usine. Les montants engagés pour la construction sont restés conformes au budget prévu et la constitution des équipes s'est poursuivie conformément au calendrier de recrutement prévu.

Large succès d'un placement privé d'un montant de 7,3 M€ avec attribution gratuite de BSA aux actionnaires

Le 14 février 2020, METabolic EXplorer a annoncé avoir réalisé avec succès une augmentation de capital d'un montant de 7,3 M€ auprès d'investisseurs qualifiés ainsi qu'une attribution gratuite d'actions de Bons de souscriptions d'actions (BSA) à l'ensemble de ses actionnaires. Le placement privé a rencontré un vif succès puisque la demande globale s'est élevée à 9,94 millions d'euros, soit un taux de sursouscription d'environ 1,4 fois. Les fonds levés sont exclusivement destinés à l'accélération de l'industrialisation des procédés développés dans la plateforme ALTANØØVTM.

Le Conseil d'Administration réuni le 27 mars 2020 a souhaité préciser que, suite à une erreur matérielle dans la documentation relative à l'opération de placement privé annoncée le 13 février 2020, il a été indiqué que celle-ci était réalisée sur le fondement de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019 (offre adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés) alors que ses caractéristiques répondaient d'avantage à la délégation conférée aux termes de la 17ème résolution de la même Assemblée Générale Mixte (offre réservée à catégories de personnes).

Soucieux de respecter la volonté des actionnaires, le Conseil d'Administration a donc décidé de modifier le fondement juridique de l'opération à la faveur de la 17ème résolution. Cette modification est sans autre effet sur les modalités de l'opération.

Avec cette levée de fonds d'un montant significatif, la situation financière de la Société reste solide conférant à METabolic EXplorer les moyens de ses ambitions.

Epidémie de coronavirus

Face à la crise sanitaire actuelle, suite aux annonces du gouvernement du 16 mars 2020 et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans le pays, METabolic EXplorer a annoncé le 17 mars 2020, avoir mis en place un plan de continuité et décidé de réduire temporairement ses activités tout en préservant ses actifs stratégiques matériels et immatériels. Les mesures restrictives nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et pour permettre une reprise de l'activité normale dans les meilleures conditions possibles ont donc été mises en œuvre notamment du télétravail afin d'assurer les fonctions tertiaires de l'entreprise et le support nécessaire à sa filiale METEX NØØVISTA.

Plusieurs sous-traitants et fournisseurs impliqués dans la construction de l'unité METEX NØØVISTA ont notifié la société de suspensions temporaires de leurs activités. A ce jour, tout en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité visant à protéger les personnels, le chantier reste ouvert et certains travaux se poursuivent avec un nombre restreint de salariés. Le Groupe travaille sur la mise en œuvre de mesures permettant une reprise de l'ensemble des travaux dans les meilleures conditions possibles tout en limitant au maximum l'impact de cette crise sanitaire sur le planning initial de construction.

Dans tous les cas, l'épidémie de COVID-19 aura un impact sur les activités du Groupe et les perspectives 2020 qu'il n'est pas possible de quantifier à ce stade.

[1]Fonds « Sociétés de Projets Industriels » souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement.

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

