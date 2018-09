METabolic EXplorer : au 1er semestre 2018

Télécharger le communiqué

Bonne maîtrise des charges et trésorerie solide

Un investissement industriel confirmé et une co-entreprise créée pour la construction et l'exploitation d'une 1ère unité de production

Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2018 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une chimie verte et durable, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2018 et fait un point sur son activité du 1er semestre 2018.

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 26 septembre 2018, a arrêté les comptes clos au 30 juin 2018.

Sur ce premier semestre, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires de 2,2 M€ contre 2,0 M€ à l'issue des six premiers mois de l'exercice 2017. Ces revenus proviennent :

du montant perçu dans le cadre du contrat de prestations de services signé avec Evonik, pour une durée de deux ans, lors de la cession de la technologie inoLa™ en novembre 2016, et

des montants perçus au titre des contrats signés avec le partenaire UPM dans le cadre du développement du MPG et de son report.

Les charges opérationnelles sont en légère augmentation en raison de l'intégration des frais commerciaux liés à la mise en œuvre du projet de construction d'unité de production sur le site de Carling Saint-Avold (frais d'étude et frais juridiques) ainsi que les frais marketing liés aux nouveaux produits. Malgré ces investissements, le résultat opérationnel courant reste stable à -1,4 M€.

Au 30 juin 2018, la société dispose d'une trésorerie brute de 32,5 M€ (contre 31,3 M€ au 31 décembre 2017). Avec un endettement de 5,9 M€ pour des capitaux propres de 44 M€, la trésorerie nette s'établit à 26,6 M€ (contre 25,2 M€ au 31 décembre 2017).

La trésorerie au 30 juin 2018 intègre 2,4 M€ à la suite d'une mainlevée obtenue sur saisie conservatoire ainsi qu'un encaissement de 1,8 M€ de crédits d'impôt, dont 1,7 M€ de Crédit Impôt Recherche.

Un investissement industriel confirmé et une co-entreprise créée pour la construction et l'exploitation d'une 1ère unité de production

Le Groupe est aujourd'hui focalisé sur la mise en œuvre de son projet de construction d'unité de production sur le site de Carling Saint-Avold avec la création de la co-entreprise METEX NØØVISTA et sur le renforcement de son portefeuille de produits avec le développement de nouveaux procédés de production d'additifs pour la nutrition / santé animale et d'ingrédients pour les soins de la personne.

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

