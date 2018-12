METabolic EXplorer : obtient une autorisation préfectorale

11/12/2018 | 11:44

METabolic EXplorer annonce la levée d'une condition suspensive déterminante avec la délivrance par la préfecture de la région Grand-Est, de l'autorisation environnementale d'exploiter pour l'unité de production de PDO/AB sur la plateforme de Carling Saint-Avold.



'Nous organisons maintenant les derniers rendez-vous pour la signature, avec les parties prenantes de la plateforme, des baux et contrats liés à cet arrêté préfectoral', indique Antoine Darbois, secrétaire général de la société de biochimie industrielle.



'Ces signatures et la clôture des accords avec Bpifrance devraient arriver très prochainement. Nous serons alors en mesure d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de METEX avec le lancement officiel de METEX NØØVISTA', poursuit-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.