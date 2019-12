METabolic EXplorer sécurise les ventes de sa filiale METEX NØØVISTA par un partenariat stratégique avec DSM pour la commercialisation du PDO (1,3 propanediol) sur le marché des ingrédients cosmétiques

Avec cet accord, METEX NØØVISTA devrait atteindre une rentabilité d'exploitation positive dès 2021 conformément aux objectifs annoncés

Clermont-Ferrand, le 3 décembre 2019 -(FR0004177046 METEX),METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce la signature d'un accord stratégique entre sa filiale METEX NØØVISTA et la société DSM, acteur majeur de l'industrie des soins personnels, pour la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) sur le marché de la cosmétique et sécurise ainsi les ventes de sa filiale METEX NØØVISTA. Le communiqué de presse de METEX NØØVISTA et DSM relatif à ce partenariat, publié ce jour, est disponible sur le site internet www.metabolic-explorer.com dans la rubrique News et Documents puis Communiqués de presse.

Une alliance qui s'inscrit dans la stratégie industrielle et commerciale du Groupe

La vision de METabolic EXplorer est de devenir un leader industriel pour la production et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels par fermentation pour répondre à la demande de naturalité des consommateurs sur les marchés de la cosmétique, de la nutrition animale et humaine. Sa stratégie de déploiement industriel repose sur la mise en place de filiales contrôlées par METEX pour la production et sur des partenariats stratégiques pour la commercialisation afin d'adresser de façon globale les marchés applicatifs visés. La création de METEX NØØVISTA avec le fond SPI de Bpifrance s'inscrit dans cette stratégie, avec pour ambition, de devenir le fournisseur de référence du PDO non-OGM sur le marché de la cosmétique. En choisissant de s'allier avec la division Personal care & Aroma de DSM, METEX NØØVISTA franchit une étape clé pour le positionnement et le développement commercial du PDO non-OGM « made in France » pour les applications cosmétiques dans le monde entier.

Une alliance qui sécurise le plan de ventes de METEX NØØVISTA sur le marché de la cosmétique

Cet accord commercial long-terme valide d'une part les hypothèses du plan de vente de METEX NØØVISTA pour le PDO en cosmétique ; ce marché à forte valeur ajoutée est prioritaire pour la première tranche de l'unité en cours de construction sur le site de Carling Saint-Avold. D'autre part, cet accord sécurise le « ramp up » et l'atteinte des objectifs commerciaux et financiers.

Pour rappel, les revenus de METEX issus de l'industrialisation de la technologie PDO/AB seront composés de royalties sur le chiffre d'affaire de METEX NØØVISTA, de paiements pour le support technique à sa filiale et de la remontée de dividendes à proportion de 55%.

Une alliance qui confirme la demande d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sur le marché de la cosmétique

Ce partenariat avec un leader du marché des ingrédients de soins personnels confirme la forte demande des acteurs de la cosmétique pour des produits de performance d'origine naturelle alternatifs aux produits pétrochimiques. En effet, les propriétés du PDO lui permettent d'être utilisé en substitution de certains conservateurs pétrochimiques controversés. Il sera lancé sur le marché fin 2020 sous la marque TILAMAR® PDO with NØØVISTA et sera le premier produit issu d'une technologie METEX disponible pour les industriels de la cosmétique. L'Acide Glycolique (AG), actuellement en démonstration préindustrielle, devrait être la prochaine contribution du Groupe sur le marché de la cosmétique. Ce produit est actuellement fabriqué par une chimie impliquant des conditions opératoires et des intermédiaires dangereux. En utilisant la fermentation, METEX fera bénéficier aux acteurs du secteur, pour la première fois, d'un AG d'origine naturelle et durable, alternatif à la pétrochimie et dont la performance, notamment en tant qu'agent anti-âge, est reconnue.

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METEX déclare : « Nous sommes très heureux de cette alliance commerciale avec DSM avec qui nous partageons une vision commune pour répondre aux besoins de naturalité et de performance des consommateurs. Ce partenariat avec un grand nom de la bio-industrie, qui intervient près de 12 mois avant le démarrage de l'usine, valide une fois de plus nos technologies et notre stratégie industrielle. Nos équipes et l'ensemble de nos partenaires continuent d'être pleinement focalisés sur la réussite de ce démarrage dans les temps. »

A propos de METabolic EXplorer -www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

A propos de DSM- www.dsm.com

Royal DSM est une société scientifique mondiale spécialisée dans la nutrition, la santé et le développement durable. DSM est le moteur de la prospérité économique, des progrès environnementaux et des avancées sociales afin de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. DSM propose des solutions commerciales innovantes pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les soins personnels et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que les nouvelles technologies de mobilité et de connectivité. DSM et ses sociétés associées réalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros et emploient environ 23 000 personnes. La société est cotée sur Euronext Amsterdam. Plus d'informations peuvent être trouvées surwww.dsm.com.

