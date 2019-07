Metabolic Explorer : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité



Clermont-Ferrand, le 23 juillet 2019 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation compétitifs et durables, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité.



Au titre du contrat de liquidité confié par la société METABOLIC EXPLORER à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 196 126 titres

27 493.01 € en espèces

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 146 921 titres

25 573.16 € en espèces

