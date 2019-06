Avis de seconde convocation

de l'Assemblée Générale des actionnaires

Clermont-Ferrand, le 7 juin 2019 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation compétitifs et durables, annonce la tenue, sur seconde convocation, d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 27 juin 2019.

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société, convoquée le 6 juin 2019 à l'Aéroport International de Clermont-Ferrand Auvergne – 63510 Aulnat, n'a pu se tenir valablement, faute de quorum.

En conséquence, les actionnaires sont à nouveau convoqués, à l'effet de statuer sur le même ordre du jour :

le jeudi 27 juin 2019, à 10h00,

à l'Aéroport International de Clermont-Ferrand Auvergne – 63510 Aulnat,

Un avis de seconde convocation paraitra prochainement au Bulletin des Annonces légales obligatoires.

Les actionnaires qui, dans le cadre de la convocation pour l'assemblée générale annuelle du

6 juin, auraient déjà exprimé leurs votes soit via le formulaire de vote par correspondance, soit via procuration, n'ont pas besoin de retourner un nouveau formulaire de vote.

Pour les actionnaires qui n'auraient ni voté par correspondance, ni donné procuration pour la première convocation, ils sont invités à adresser leurs formulaires accompagnés de leurs attestations de titres :

- soit par voie électronique à l'adresse mail : infofin@metabolic-explorer.com ,

- soit par courrier postal à :

CIC

Service ASSEMBLEES

6, avenue de Provence

75009 PARIS

ou soit par courrier postal directement au siège social de la société :



METabolic EXplorer

Biopôle Clermont-Limagne

1, rue Emile Duclaux

63360 ST-BEAUZIRE

Les actionnaires qui étaient présents le 6 juin et qui ne pourraient assister à la prochaine assemblée générale du 27 juin sont également invités à retourner leurs formulaires et leurs attestations de titres.

Le texte de l'ordre du jour et des projets de résolutions inchangé ainsi que le nouveau formulaire de vote pour la seconde convocation sont disponibles sur le site Internet de la société.

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

