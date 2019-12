Metabolic Explorer : METEX NØØVISTA et DSM annoncent une alliance stratégique exclusive et globale pour la commercialisation du premier PDO (1.3 Propanediol) grade cosmétique non-OGM fabriqué en Europe

Communiqué de presse

Clermont-Ferrand (France), 3 décembre 2019

METEX NØØVISTA et DSM annoncent une alliance stratégique exclusive et globale pour la commercialisation du premier PDO (1.3 Propanediol) grade cosmétique

non-OGM fabriqué en Europe

Royal DSM, entreprise de sciences « purpose led » internationale active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable, et METEX NØØVISTA, filiale industrielle de METABOLIC EXPLORER spécialisée dans la biochimie, qui développe et industrialise des procédés de fermentation durables et compétitifs, annoncent ce jour une collaboration stratégique exclusive et mondiale, pour la commercialisation du premier PDO (1,3 propanediol) grade cosmétique, 100 % bio-sourcé, fabriqué en Europe à partir de matières premières non-OGM, sous la marque TILAMAR® de DSM, TILAMAR® PDO with NØØVISTA.

Ce partenariat permettra à DSM de développer son portefeuille de produits techniques et de performance pour répondre aux besoins de ses clients en ingrédients naturels et durables. Cet accord repose sur la conjugaison des efforts des 2 partenaires, permettant à METEX NØØVISTA de s'appuyer sur le réseau et les services de premier ordre de DSM, et ainsi de proposer son PDO aux grands clients de l'industrie cosmétique.

Cette collaboration stratégique exclusive permettra de combiner l'expertise scientifique et la couverture globale du réseau de DSM avec l'expertise de METEX pour la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle afin de délivrer le premier PDO cosmétique fabriqué en Europe.

TILAMAR® PDO with NØØVISTA est un ingrédient multifonctionnel avec des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation pour toutes les applications cosmétiques. Il sera produit sur le nouveau site de METEX NØØVISTA de Carling-Saint-Avold, en Lorraine. Le site aura une capacité de production initiale de 5 000 tonnes de PDO pour répondre à la demande croissante du marché cosmétique mondial. La production de cette première unité européenne est prévue pour débuter fin 2020.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec DSM, une entreprise animée par l'innovation et la durabilité, qui partage ainsi nos valeurs, se réjouit Antoine Darbois, PDG de METEX NØØVISTA. Il contribuera fortement à la réalisation de notre objectif de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en termes de naturalité à travers la production d'ingrédients fonctionnels par fermentation. Nous pensons que cette collaboration permettra de valoriser au mieux notre PDO, sous la marque TILAMAR® PDO with NØØVISTA, accélérera sa mise sur le marché au niveau mondial et favorisera le succès de METEX NØØVISTA dans ses activités ».

« Nous sommes heureux d'annoncer cette alliance qui constitue une étape clef dans l'implémentation de notre stratégie à long terme de développement d'ingrédients techniques et de performance, et nous permettra d'étendre notre offre de produits d'origine naturelle, commente Gareth Barker, Président de la division “Personal Care & Aroma Ingredients” de DSM. En alliant la position de leader de DSM dans l'industrie cosmétique à l'expertise de développement biotechnologique unique de METEX NØØVISTA, nous confirmons notre détermination à satisfaire la

demande croissante des grandes marques du secteur en produits de haute performance et durables. Fabriqué à partir d'ingrédients naturels selon un procédé écoresponsable, TILAMAR® PDO with NØØVISTA contribuera à la réponse de DSM aux exigences des consommateurs pour une beauté durable et responsable. »

A propos de METabolic EXplorer et METEX NØØVISTA

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux. La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small. Plus d'informations sur : www.metabolic-explorer.com

Retrouvez nous sur :

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

Royal DSM est une entreprise de sciences « purpose led » internationale, active dans les domaines de la nutrition, de la santé et du mode de vie écoresponsable. La mission de DSM est d'améliorer la qualité de vie de tous. Grâce à ses produits et solutions, DSM relève certains des plus importants défis au monde tout en créant une valeur économique, environnementale et sociétale pour l'ensemble de ses parties prenantes – clients, employés, actionnaires, et la société en général. DSM offre des solutions novatrices pour la nutrition humaine, la nutrition animale, les cosmétiques et les arômes, les dispositifs médicaux, les produits et applications écologiques, ainsi que la nouvelle mobilité et la connectivité. DSM et ses sociétés associées réalisent un chiffre d'affaires net annuel de près de 10 milliards d'euros et comptent environ 23 000 salariés. La société a été fondée en 1902 et est cotée à l'Euronext Amsterdam. Vous trouverez de plus amples informations sur www.dsm.com.

Retrouvez nous sur :

FIN

Pour plus d'informations :

Relations presse et investisseurs (ACTIFIN)

Benjamin LEHARI

+ 33 (0) 1 56 88 11 11

blehari@actifin.fr

Forward-looking statements

This press release may contain forward-looking statements with respect to DSM's future (financial) performance and position. Such statements are based on current expectations, estimates and projections of DSM and information currently available to the company. DSM cautions readers that such statements involve certain risks and uncertainties that are difficult to predict and therefore it should be understood that many factors can cause actual performance and position to differ materially from these statements. DSM has no obligation to update the statements contained in this press release, unless required by law. The English language version of the press release is leading.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGdvZZ2cY26byWyblcdrbGNkmZiTmGbFl5Oex5RtZprIZ26Rx2eWacWbZm9il2Zp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61213-cp-metex-noovista-et-dsm-annoncent-une-alliance-strategique-_03.12.2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews