METEX adapte son activité à l'épidémie de coronavirus

Activité réduite au maintien des actifs stratégiques

Mise en place du télétravail pour les tâches tertiaires

Maintien du support à METEX NØØVISTA

Clermont-Ferrand, le 17 mars 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, informe ses actionnaires des mesures mises en place afin de protéger ses personnels tout en limitant au maximum l'impact de la crise sanitaire sur son développement.

Suite aux dernières annonces du gouvernement et afin de respecter les mesures d'hygiène et de confinement mises en place dans le pays, METEX a pris la décision de réduire temporairement l'activité au seul maintien de ses actifs stratégiques matériels et immatériels.

Le mode télétravail a été mis en place pour assurer les fonctions tertiaires de l'entreprise et le support nécessaire à sa filiale METEX NØØVISTA. L'objectif est de limiter les effets de la crise sanitaire sur le planning de construction de l'unité de production de PDO et d'AB sur le site de Carling Saint-Avold en Moselle et sur la trésorerie du groupe.

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METabolic EXplorer déclare : « Il est impossible aujourd'hui de déterminer la durée de la crise sanitaire qui touche notre pays et d'estimer son impact sur le développement de nos projets. Nous avons pris les mesures nécessaires qui s'imposent pour protéger nos salariés et pour reprendre une activité normale dans les meilleures conditions à la sortie de crise ».

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

