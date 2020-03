Metabolic Explorer : METabolic EXplorer, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, annonce un accord avec ALINOVA

METabolic EXplorer, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, annonce un accord avec ALINOVA (société affiliée au groupe AXEREAL, première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier Acide Butyrique d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale.

Clermont-Ferrand, le 2 mars 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce la signature d'un accord entre sa filiale METEX NØØVISTA et la société ALINOVA pour la commercialisation en France de l'Acide Butyrique (AB) d'origine naturelle sur le marché de la nutrition animale.

Un partenariat qui s'inscrit dans la stratégie commerciale du groupe et structure la mise sur le marché de la nutrition animale du 2ème ingrédient qui sera produit dans l'usine de la filiale METEX NØØVISTA

Pour rappel, l'ambition de METEX est de devenir un leader industriel pour la production et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels par fermentation et répondre à la demande de naturalité des consommateurs sur les marchés de la cosmétique, de la nutrition animale et humaine.

Suite à l'accord avec DSM concernant la commercialisation du PDO sur le marché cosmétique, METEX poursuit ses avancées avec la commercialisation de son deuxième produit, l'acide butyrique naturel, au travers de sa filiale METEX NØØVISTA. L'acide butyrique et ses dérivés sont des ingrédients multifonctionnels avec des bénéfices démontrés et reconnus pour la croissance et la santé de l'animal. Ils agissent sur les fonctions intestinales de l'animal en améliorant l'assimilation des nutriments et en renforçant les défenses des cellules épithéliales.

Cet accord confirme la demande d'ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sur le marché de la nutrition animale

Après le succès de la vente de la technologie inoLa à Evonik en 2016, premier procédé de production de L-Méthionine 100% bio-sourcée, l'acide butyrique constitue pour METEX la seconde contribution en matière de nutrition animale. Les attentes des consommateurs en termes de santé et bien-être se traduisent par une forte demande pour des ingrédients naturels et éco-conçus. L'acide butyrique de METEX et ses dérivés seront, pour le marché de la nutrition animale, la première alternative d'origine naturelle au produit actuellement accessible pour ce marché qui est issu de la pétrochimie.

Benjamin Gonzalez, Président Directeur Général de METEX déclare : « Avec ce premier partenariat commercial sur l'acide butyrique, METEX démontre le bien-fondé de son produit et l'intérêt du marché pour des solutions naturelles dans l'alimentation animale et contribue ainsi à l'objectif de développement durable santé/bien-être fixé par l'ONU. »

« Au travers d'ALINOVA et ce partenariat avec METEX NØØVISTA, AXEREAL renforce sa présence sur le marché des ingrédients nutritionnels de performance, d'origine naturelle, contribuant au développement de filières responsables, qui sont au cœur des enjeux d'avenir pour la production animale en Europe », se félicite Jean-Michel BOUSSIT, Directeur Général d'AXEREAL Elevage.

Le communiqué de presse de METEX NØØVISTA et ALINOVA relatif à cet accord est disponible sur le site internet www.metabolic-explorer.com dans la rubrique News et Documents puis Communiqués de presse.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

A propos d'ALINOVA

Alinova développe et commercialise des suppléments nutritionnels et prémélanges d'additifs via son réseau de distribution (Fabricants d'aliment, Intégrateurs, groupements, Réseaux vétérinaires...). Depuis sa création, Alinova propose entre autres des solutions naturelles sur des problématiques récurrentes en élevage. Pour cela, Alinova développe des solutions phytothérapiques entièrement titrées et donc transparentes mais également des solutions vitaminiques liquides sans utilisation de tensioactifs chimiques.

L'entreprise à récemment acquis son futur bâtiment de production d'une surface de 3600 m2. Cette unité disposera d'une unité liquide et poudre ainsi qu'un laboratoire pour effectuer ses propres tests galéniques. Cette phase d'industrialisation permettra à Alinova de gagner en autonomie et de s'exporter à l'international.

Alinova SAS, basée à Saint Brandan, à proximité de Saint Brieuc. (Bretagne, France)

