Metabolic Explorer : METabolic EXplorer au 1er semestre 2019

Clermont-Ferrand, le 27 septembre 2019 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation compétitifs et durables, publie aujourd'hui ses résultats semestriels au 30 juin 2019 et fait un point sur son activité du 1er semestre 2019.

Résultats semestriels

Le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 23 septembre 2019, a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2019.

En k€ (comptes IFRS audités) 30 juin 2019 30 juin 2018 Chiffre d'affaires 25 2 226 Autres produits de l'activité 970 1 560 Frais de R&D -2 885 - 2 926 Frais commerciaux -1 267 - 1 096 Frais administratifs -1 174 - 1 180 Charges opérationnelles -5 326 - 5 202 Résultat opérationnel courant -4 331 - 1 416 Charges de personnel liées au paiement en actions -147 - 195 Résultat opérationnel -4 478 - 1 611 Coût de l'endettement financier net/ écart de conversion -75 -122 Charge (-) / Produit d'impôt -13 41 Résultat net global -4 566 -1 692 Dont Part du Groupe - 4 497 -1 692 Dont Part des minoritaires -69 0

Les procédures d'examen limité ont été effectuées par les commissaires aux comptes et le rapport relatif à l'information financière semestrielle est disponible sur le site internet de la société.

Compte tenu du plan de développement stratégique du Groupe reposant prioritairement sur l'industrialisation et la commercialisation du 1,3 propanediol (PDO) et de l'acide butyrique (AB) ainsi que sur l'élargissement de son portefeuille produit via sa nouvelle plateforme technologique ALTANØØV, METabolic EXplorer précise que son chiffre d'affaires ne constitue pas, à ce stade, un indicateur pertinent d'activité ou de la valeur de la société.

Sur ce premier semestre, METabolic EXplorer réalise un chiffre d'affaires de 25 k€ contre 2,2 M€ à l'issue des six premiers mois de l'exercice 2018. Ce montant, conforme aux anticipations, correspond au revenu perçu dans le cadre de l'option de licence non exclusive signée avec UPM suite au report du développement du procédé MPG.

Les charges opérationnelles du Groupe sur la période sont en légère augmentation et s'expliquent par l'intégration des dépenses opérationnelles de la filiale METEX NØØVISTA officiellement lancée en décembre 2018.

Au 30 juin 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie brute consolidée, normes IFRS, de 27,9 M€ contre 35,2 M€ au 31 décembre 2018. Cette variation s'explique, à hauteur de 3,7 M€, par les investissements en cours liés à la construction de l'unité de production METEX NØØVISTA. Les immobilisations corporelles nettes du Groupe passent ainsi de 5,7 M€ à fin décembre 2018 à

9,7 M€ à fin juin 2019.

L'endettement du Groupe au 30 juin 2019 s'établit à 7,7 M€[1] contre 6,7 M€ au 31 décembre 2018. Deux emprunts pour un montant de 1,2 M€ ont été réalisés à taux moyen inférieur à 1%. La trésorerie nette d'endettement consolidée, normes IFRS, s'élève au 30 juin 2019 à 20,2 M€ contre 28,5 M€ au 31 décembre 2018.

Une transformation industrielle enclenchée et une innovation renforcée

Au cours des 6 premiers mois de l'exercice 2019, METabolic EXplorer s'est focalisé sur deux axes fondamentaux de son développement :

- Le premier concerne sa transformation industrielle avec un démarrage effectif des travaux de construction de sa première unité de production conformément au planning initial et pour une mise en exploitation de l'usine sur le second semestre 2020. La société rappelle que, avec son partenaire financier le fonds SPI géré par Bpifrance (co-actionnaire minoritaire de METEX NØØVISTA), elle construit actuellement une usine de production de PDO/AB sur la plateforme Chemesis de Carling St- Avold (Moselle). Cette usine permettra la création d'une cinquantaine d'emplois directs dans cette région. La cérémonie de la pose de la première pierre s'est tenue le 18 juillet dernier en présence des parties prenantes locales publiques et privées ayant permis la concrétisation de ce projet dont notamment les institutions de l'Etat, la Région Grand Est, la Communauté d'Agglomération de Saint-Avold Synergie (CASAS) et Total Développement Régional (TDR).

Les travaux de construction de l'usine PDO/AB se poursuivent, sur le second semestre 2019, conformément au planning. Les équipes METEX restent mobilisées autour du référencement du PDO et de l'AB chez les prospects d'ores et déjà identifiés ainsi que par l'élaboration d'accords pour la commercialisation globale du PDO et de l'AB dès le démarrage de l'unité.

- Parallèlement au développement de METEX NØØVISTA, METabolic EXplorer a, comme annoncé, également mobilisé ses efforts de recherche & développement sur l'élaboration d'une nouvelle plateforme technologique ALTANØØVTM qui a pour vocation de raccourcir très significativement les temps de développement de ses innovations.

En capitalisant sur ses 20 ans d'expérience dans l'ingénierie des microorganismes, la société compte prendre rapidement position sur le marché attractif des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle. Les premiers développements menés sur deux acides aminés ayant conclu à des résultats très encourageants, la société estime pouvoir réduire le délai de développement de ses procédés de fermentation à une durée de 12 à 24 mois contre 4 à 8 ans précédemment. Ces nouveaux ingrédients d'origine naturelle cibleront notamment les marchés de la cosmétique, de la nutrition/santé animale et de la nutrition humaine, à raison donc d'un nouveau produit prêt à être industrialisé par an à partir de 2021.

Le premier ingrédient fonctionnel entré dans le démonstrateur est l'acide glycolique (AG), pour lequel METEX avait déjà franchi plusieurs étapes avec succès. L'AG est un actif anti-âge de référence utilisé en cosmétique et est également un précurseur du PLGA (Poly Lactique co-Glycolique Acide), polymère biodégradable utilisé dans les applications médicales. L'acide glycolique d'origine naturelle de METEX sera la première alternative naturelle aux procédés pétrochimiques existants.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Dont 78K€ de dettes financières locatives non courantes issues de la nouvelle réglementation applicable à partir du 1er janvier 2019 sur les contrats de location (norme IFRS 16).

