Mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale

Clermont-Ferrand, le 19 mai 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, annonce avoir mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 9 juin 2020.

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le Mardi 09 Juin 2020 à 10h00.



Le contexte exceptionnel de pandémie de Covid-19, les mesures législatives et réglementaires récemment adoptées ainsi que les dispositions d'urgence prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus ont conduit le Conseil d'administration de METabolic EXplorer à revoir les modalités d'organisation de l'Assemblée afin de garantir la sécurité de ses participants. Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées, l'Assemblée générale de la Société se tiendra donc exceptionnellement à huis clos au siège social de la Société, situé Biopôle Clermont-Limagne, 1 rue Emile Duclaux, 63 360 SAINT-BEAUZIRE.

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 4 mai 2020 et l'avis de convocation a été publié au BALO du 18 mai 2020.

Au cas où cette Assemblée Générale ne pourrait délibérer en date du 9 juin, faute de quorum, elle serait à nouveau convoquée pour le vendredi 26 juin 2020 à 10h00, même lieu, mêmes conditions et avec le même ordre du jour.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables. Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents en lui adressant une demande par courrier électronique à l'adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Les documents prévus à l'article R. 225-73-1 du code de commerce peuvent être consultés et téléchargés dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales du site Internet de METabolic EXplorer.

Puisqu'aucun vote en séance ne sera possible, la Société invite ses actionnaires à privilégier le vote par correspondance ou de donner procuration. Les modalités de vote ainsi que le bulletin de vote sont téléchargeables sur le site internet de la Société https://www.metabolic-explorer.fr/ dans la rubrique Investisseur puis Assemblées Générales.

Il ne sera pas possible de recevoir les questions lors de l'assemblée générale, aussi la Société répondra en séance aux questions écrites des actionnaires qui lui auront été adressées au préalable. Les questions écrites doivent être envoyées, au siège social sis Biopôle Clermont Limagne, 1 rue Emile Duclaux, 63360 Saint-Beauzire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration, ou par voie électronique à l'adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le mercredi 3 juin 2020 . Les questions écrites doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

Les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée en webcast audio et ainsi de suivre la présentation du management et d'écouter les réponses aux questions écrites reçues, en se rendant sur le portail suivant : https://www.financelive.fr/metabolicAG/. L'enregistrement demeurera disponible postérieurement à la tenue de la réunion. Les actionnaires qui souhaitent participer à distance à cette assemblée générale sont invités à s'inscrire à l'adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com en communiquant leur adresse mail et leur attestation de titres avant le vendredi 5 juin 2020 . Ils pourront se connecter le mardi 9 juin avec un mot de passe personnalisé qui leur sera communiqué individuellement. L'Assemblée se tenant à huis clos, aucune question ne pourra être posée pendant l'assemblée et aucune résolution ne pourra être inscrite, en séance, à l'ordre du jour.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

