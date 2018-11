Obtention définitive des permis de construire pour la construction

de la première phase de l'unité de production de PDO et AB

Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2018 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une chimie verte et durable, fait un point sur l'état d'avancement de la construction de son usine de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB) sur la plateforme chimique de Carling St-Avold en Moselle.

Pour rappel, METabolic EXplorer et Bpifrance, à travers son fonds « Société de Projets Industriels » (SPI), ont signé en juillet dernier des accords définitifs pour le financement de METEX NØØVISTA, entité dédiée à la fabrication et commercialisation du PDO et de l'AB pour approvisionner respectivement les marchés de la cosmétique et de la nutrition animale.

Sur le 1er semestre 2018, METEX avait déposé les dossiers de permis de construire et de demande d'autorisation environnementale (DDAE). Sans recours dans les délais réglementaires, la société annonce aujourd'hui l'obtention définitive des permis de construire relatifs à la construction de la première phase (6 kt) de l'usine de production PDO/AB.

La clôture des accords avec Bpifrance est prévue avant la fin de l'année 2018 et notamment après la levée des principales conditions suspensives dont l'obtention de l'arrêté d'autorisation environnementale d'exploiter. L'instruction du dossier est en cours et son examen par le CODERST de la Moselle (Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques) est prévu début décembre.

METEX rappelle qu'elle détiendra 55% du capital de METEX NØØVISTA, à laquelle elle concède une licence mondiale exclusive de la technologie. Bpifrance, à travers le fonds SPI « Société de Projet Industriels », contribuera à hauteur de 45% de la dotation en capital de METEX NØØVISTA.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

