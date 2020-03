Metabolic Explorer : Point sur le développement de METEX NØØVISTA

Point sur le développement de METEX NØØVISTA :

Clermont-Ferrand, le 10 mars 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, fait un nouveau point d'étape relatif à la construction de la première tranche de METEX NØØVISTA. Pour rappel, METEX NØØVISTA est une co-entreprise entre METEX majoritaire et les fonds SPI « Société de Projets Industriels »[1], géré par Bpifrance, qui produira et commercialisera dans une première phase 5 000 tonnes de PDO (1,3 Propanediol) et 1 000 tonnes d'AB (Acide Butyrique) sur les marchés tels que la cosmétique, l'alimentation animale ou l'alimentation humaine.

Suite au point d'avancement publié le 4 novembre 2019, les travaux de construction de l'usine de production de PDO/AB sur la plateforme Chemesis en Moselle se sont poursuivis dans le respect du planning global de livraison de l'usine.

Pour rappel, la construction ce cette unité est répartie en trois ensembles à construire :

- Le premier ensemble concerne la partie process de l'usine. A cette date, le terrassement de la zone process est en phase finale et la quasi-totalité des dalles ainsi que les socles supports des équipements ont été finalisés. Par ailleurs, les premières cuves allant jusqu'à 200 m3, ont été installées. Les premiers appareils chaudronnés, dont le fermenteur principal, ont également été installés et la charpente est en cours de montage. Les prochaines étapes de la construction concernent notamment la mise en place des tuyauteries ainsi que du réseau électrique.

- Le deuxième ensemble concerne la station de traitement des effluents pour lequel un contrat d'ingénierie clé en main a été signé avec une entreprise internationale spécialisée dans la conception et l'installation d'unités de traitement des eaux usées. Avec les travaux de génie civil et de terrassement débutés en novembre 2019, les dalles et les fondations des bassins de la station de traitement des effluents ont été réalisées. Les travaux actuels concernent notamment la réalisation des bassins allant jusqu'à 12 mètres de hauteur.

- Le troisième ensemble concerne les bâtiments « standards » dont un bâtiment à usage de bureaux, un bâtiment de stockage de produits finis et des locaux techniques pour lesquels la CASAS (Communauté d'Agglomération de St-Avold Synergie) est le maître d'ouvrage. Les travaux de génie civil et de terrassement du bâtiment de stockage et des locaux techniques ont débuté en fin d'année et se poursuivent. Un appel d'offre est en cours de lancement par la CASAS pour le bâtiment à usage de bureaux et les travaux devraient débuter avec un retard qui ne remet pas en cause le démarrage de l'unité de production dans le planning prévu.

Une vidéo montrant l'avancement des travaux à date est disponible dans la rubrique News et documents puis Construction METEX NØØVISTA du site internet de METabolic EXplorer : https://www.metabolic-explorer.fr/construction-metex-noovista/

Antoine DARBOIS, Directeur Général de METEX NØØVISTA : « La vie d'un chantier de cette dimension rencontre inévitablement des perturbations et des aléas (conditions météorologiques, mouvements sociaux des mois de décembre et janvier en France…) auxquels nous avons su nous adapter. La bonne avancée des travaux de construction nous permet de confirmer l'objectif de mise en exploitation à la fin de l'année 2020. »

Enveloppe d'investissement engagée conforme

Pour rappel, le protocole d'investissement entre METEX et les fonds SPI prévoit un apport de fonds total par les deux parties de 37M€ avec un financement en trois tranches en fonction de l'avancée des travaux. A date, la première tranche de 12M€ (dont 6M€ versés par METEX et 6M€ versés par les fonds SPI en décembre 2018) a été intégralement consommée et la seconde tranche a été libérée en septembre 2019 pour un montant de 14M€ (dont 7M€ versés par METEX et 7M€ versés par les fonds SPI). La troisième tranche sera libérée avant la fin du 1er semestre. A date, les montants engagés pour la construction sont conformes au budget prévu.

Accords commerciaux signés

La stratégie commerciale repose sur la mise en place d'accord de commercialisation pour adresser de façon globale les marchés ciblés. En décembre 2019, METEX NØØVISTA a annoncé la signature d'une alliance stratégique exclusive et globale avec DSM, un leader mondial du marché des ingrédients de soins personnels, pour la commercialisation du premier PDO grade cosmétique non-OGM fabriqué en France. Cet accord sécurise, d'une part, le plan de ventes de METEX NØØVISTA sur le marché de la cosmétique et d'autre part, il devrait lui permettre d'atteindre une rentabilité d'exploitation positive dès 2021 conformément aux objectifs annoncés. Le TILAMAR® PDO with NØØVISTA est un ingrédient multifonctionnel avec des performances éprouvées comme solvant, humectant et booster de conservation pour toutes les applications cosmétiques.

Début mars, METEX NØØVISTA a annoncé un nouvel accord commercial avec ALINOVA, société affiliée au groupe AXEREAL (première coopérative céréalière française), pour la commercialisation du premier AB d'origine naturelle sur le marché français de la nutrition animale. Ce partenariat permettra de démarrer le développement commercial de l'acide butyrique et ses dérivés (butyrate de sodium); des ingrédients multifonctionnels avec des bénéfices démontrés et reconnus pour la croissance et la santé de l'animal puisqu'ils agissent sur les fonctions intestinales en améliorant l'assimilation des nutriments et en renforçant les défenses des cellules épithéliales.

Premières équipes constituées

La création de cette unité METEX NØØVISTA est génératrice d'environ 50 emplois directs sur la plateforme Chemesis, participant ainsi à la revitalisation économique du territoire mosellan. Depuis juillet 2019, une dizaine de collaborateurs ont rejoint METEX NØØVISTA dont notamment le Directeur des opérations de l'usine, plusieurs responsables techniques ainsi que des techniciens et chefs de fabrication. La constitution de ces équipes se poursuit aujourd'hui conformément au planning avec l'arrivée dans les prochaines semaines d'autres profils opérationnels.

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Fonds SPI souscrit à la fois par le Programme d'Investissements d'Avenir et la Banque Européenne d'Investissement.

