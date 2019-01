Sélection de De Smet Engineers & Contractors

pour la construction de l'usine de PDO/AB

Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2019 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), société de chimie biologique qui développe et industrialise des procédés de fermentation pour une chimie verte et durable, annonce que sa filiale METEX NØØVISTA a sélectionné la société d'ingénierie en charge de la construction de l'usine de production de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB) qui sera implantée sur la plateforme chimique de Carling St-Avold en Moselle.

Suite à l'annonce du closing du financement de METEX NØØVISTA avec le fonds SPI « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance, un contrat EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) a été signé avec le Groupe DE SMET Engineers & Contractors (DSEC), société d'ingénierie industrielle belge de renommée internationale spécialisée dans l'agro-industrie particulièrement dans les secteurs du sucre, de l'huile végétale, des biocarburants et de la chimie verte.

Dans le cadre de ce contrat, le Groupe DSEC aura en charge la maîtrise d'œuvre de la construction de la première tranche de l'usine (6kt). A l'issue des appels d'offres qui vont dès-à-présent être lancés, les fournisseurs d'équipements et les entreprises chargées des travaux seront sélectionnés pour un démarrage effectif de la construction avant le 30 juin 2019. La mise en exploitation de l'unité est prévue pour le second semestre 2020 et les chiffres d'affaires émanant des premières ventes de PDO et d'AB sont prévus sur le 4ème trimestre 2020.

Antoine Darbois, Directeur Général de METEX NØØVISTA, déclare à propos de ce partenariat : « De Smet Engineers & Contractors est un acteur reconnu au niveau mondial pour son expertise dans la construction d'unités d'agrochimie mais c'est avant tout sa capacité démontrée à réaliser des projets novateurs dans le respect des coûts et délais qui ont déterminé notre engagement ».

Marc d'Udekem, Président Directeur Général de DSEC, ajoute : « La construction de l'unité de production de chimie verte de METEX au cœur du bassin lorrain est un projet emblématique avec à la clé une belle image pour le Groupe. Nous sommes heureux d'y apporter notre solide expérience en matière d'installations de production de bio-produits et d'intégration d'équipements industriels ».

- FIN-

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

Entreprise pionnière en biochimie industrielle avec 20 ans d'expérience, METabolic EXplorer (METEX) met au point des alternatives industrielles aux procédés pétrochimiques.

A partir de matières premières renouvelables et pérennes, la société développe des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs pour produire des composés chimiques à la base de produits essentiels du quotidien, tels que des additifs pour la nutrition et la santé des animaux, des plastiques, des textiles, des cosmétiques, des résines…

Par ses innovations biotechnologiques, la société a pour ambition de contribuer à produire autrement, sans pétrole, des produits de grande consommation pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique et de développement durable.

L'innovation repose sur 70 collaborateurs de compétences complémentaires permettant de maitriser l'ensemble des étapes de développement des procédés, de l'optimisation des catalyseurs biochimiques en laboratoire à la validation industrielle et à la production d'échantillons sur une unité de démonstration industrielle tournant en continu.

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

Relations Investisseurs – ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : blehari@actifin.fr Relations Presse – ACTIFIN

Jenna DRIFF

Tél : + 33 (0) 1 56 88 11 11

mail : jdriff@actifin.fr

Recevez l'information financière de METabolic EXplorer en vous inscrivant sur :

www.metabolic-explorer.com

A propos de De Smet Engineers & Contractors - www.dsengineers.com/fr/

De Smet Engineers & Contractors (DSEC), société basée en Belgique, est un ensemblier industriel de renommée internationale spécialisé dans l'agro-industrie et la bio-industrie. Son activité s'étend à des domaines tels que le sucre, les huiles végétales et l'alimentation animale, les biocarburants, les produits bio-sourcés et les engrais. La société fournit à ses clients une large gamme de services dans 41 pays, depuis les audits préliminaires jusqu'à la construction complète clé en main des installations.

DSEC appartient au Groupe Moret Industries qui réalise des projets et fournit des équipements à diverses agro-industries dans le monde entier.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56750-cp-metex-ingenierie-metex-noovista-17.01.2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews