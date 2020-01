benteo - Bonjour djessyy59 Plus sérieusement, Si tu te bases sur l’objectif moyen du consensus qui est de 4.10 (+ de 110%) ton PRU parait largement atteignable, mais avec METEX, tout peut arriver et je parle en connaissance de cause, puisque j’ai déjà gagné plus de 100% et perdu plus de 50% avec cette société. Le plus significatif, c’est que les 100% que j’ai gagné n’ont pas épongé les 50% que j’ai perdu. Je l’ai depuis longtemps abandonné et ne prend plus de sociétés qui perdent de l’argent tous les ans. Bonne journée ! 1