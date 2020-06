Metabolic Explorer Sa : COVID-19

COVID-19

Impact non significatif sur les développements R&D/produits ALTANØØV

Démarrage de la production de PDO et d'AB décalé au 2 ème trimestre 2021

Impact trésorerie maîtrisé

Clermont-Ferrand, le 25 juin 2020 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), cleantech spécialisée dans la mise au point et l'industrialisation de procédés de fermentation alternatifs à la pétrochimie pour produire des ingrédients fonctionnels, informe ses actionnaires de l'impact Covid-19 sur ses activités.

Impact calendaire restreint à METEX NØØVISTA

Sur le site de Saint-Beauzire en Auvergne, les activités R&D et Démonstrateur industriel, ont repris à compter du 9 avril, avec plus de 80% des effectifs présents. Depuis le 11 mai, les activités ont repris pour l'ensemble de la Société avec un protocole sanitaire renforcé et des aménagements de travail adaptés. Contrairement aux années précédentes, le site de Saint-Beauzire ne sera pas fermé pendant la première quinzaine du mois d'août. Les calendriers des travaux de R&D menés sur les produits de la plateforme ALTANØØV, notamment l'Acide Glycolique (AG), ne seront ainsi que peu impactés. La crise sanitaire ne remet donc pas en cause l'objectif du Groupe de décider l'industrialisation de l'Acide Glycolique dès la fin 2021 sur un des sites européens en cours d'évaluation.

Concernant la construction de l'usine de METEX NØØVISTA sur la plateforme Chemesis de Carling Saint-Avold en Moselle, le chantier a été affecté par une limitation de l'activité à une seule entreprise de BTP entre le 16 mars et le 20 avril. Depuis le 20 avril, les mesures de protection sanitaire complémentaires décidées par l'OPP BTP[1] ont permis à l'ensemble des entreprises intervenantes de reprendre progressivement leur activité. Depuis le 25 mai, les effectifs au complet des entreprises intervenantes sont de retour sur le chantier, avec cependant une productivité affectée par l'application des mesures d'hygiène et sécurité exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Après révision et mises à jour de tous les plannings des différents intervenants et leur intégration dans le planning global de construction de l'usine, le Groupe envisage un démarrage de la production au 2ème trimestre 2021, démarrage initialement prévu à la fin de l'année 2020.

Ce décalage de calendrier a été intégré dans le planning des activités de pré-marketing du PDO et de l'AB avec respectivement nos partenaires commerciaux DSM et Alinova.

Impact trésorerie maîtrisé[BL1]

Pour pallier les éventuels effets du décalage de calendrier de construction de l'usine sur la trésorerie moyen terme du Groupe, des concours bancaires ont été sollicités. C'est dans ce cadre que, comme annoncé le 15 juin dernier, METabolic EXplorer a fait appel au dispositif de Prêt Garanti par l'Etat (PGE)[2] et a obtenu un montant de 6,2 M€ venant ainsi renforcer sa trésorerie qui avait déjà bénéficié d'une levée de fonds de 7,3 M€ obtenue en février 2020. Cet emprunt est actionnable pendant une durée de 12 mois et pourra être amorti sur une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.

- FIN -

A propos de METabolic EXplorer – www.metabolic-explorer.com

A partir de matières premières renouvelables, la société développe et industrialise des procédés de fermentation industriels innovants et compétitifs comme alternatives aux procédés pétrochimiques pour répondre aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs et aux enjeux de transition énergétique. Ses ingrédients fonctionnels d'origine naturelle sont utilisés dans la formulation de produits cosmétiques, de nutrition-santé animale ou encore comme intermédiaires pour la synthèse de biomatériaux.

La construction de sa première unité de production, à travers sa filiale METEX NØØVISTA, permettra la mise sur le marché de 1,3 propanediol (PDO) et d'acide butyrique (AB).

METabolic EXplorer, basée sur le Biopôle Clermont Limagne à proximité de Clermont-Ferrand, est cotée sur Euronext à Paris (Compartiment C, METEX) et fait partie de l'indice CAC Small.

[1] Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics.

[2] Le PGE est un dispositif exceptionnel de garanties de l'Etat permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises impactées par la crise du Covid-19.

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

