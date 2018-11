Metall Zug crée une nouvelle division infrastructures et pôle technologique

Zurich (awp) - Metall Zug créera au 1er janvier 2019 une nouvelle division pour la gestion de ses centres et infrastructures à Zoug et Sulgen. Il s'agira notamment de développer un pôle de technologie à Zoug et de regrouper les tâches dans la conduite de complexes existants ou à venir, annonce jeudi le conglomérat industriel zougois.

La nouvelle division infrastructures et pôle technologique s'occupera en particulier du développement de la zone industrielle clé du groupe (V-Zoug) dans la cité du kirsch. Un "cluster" (pôle) de technologie sera construit en parallèle, de même qu'une usine de fabrication de réfrigérateurs à Sulgen, en Thurgovie.

La nouvelle division permettra de faire apparaître ces activités de façons transparente dans les comptes, relève le groupe qui emploie quelque 5000 personnes.

