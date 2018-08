Metall Zug dépasse le demi-milliard au premier semestre grâce aux acquisitions

Zurich (awp) - Le groupe industriel Metall Zug a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires brut de 554 millions de francs suisses. Le bond de 24,4% sur un an s'explique en grande partie (16,4%) par l'acquisition de Haag-Streit, consolidé au 1er mars, alors que la croissance organique est ressortie à 4,9%.

Sur le plan opérationnel, la rentabilité s'est également étoffée. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est envolé de 28,9% à 36,4 millions, pour une marge correspondante de 6,6%, en hausse de 30 points de base (pb), précise le conglomérat zougois lundi dans un communiqué.

La diminution des liquidités et des valeurs patrimoniales consécutive à l'acquisition de Haag-Streit a eu pour effet de diminuer l'effet du mauvais résultat financier du groupe (-2 millions, contre un gain de 14,4 millions un an plus tôt), que ce dernier explique par "la mauvaise évolution des marchés financiers". Le bénéfice net a fondu d'un tiers en rythme annuel à 22,6 millions.

A fin juin, les fonds propres se montaient à 727,1 millions de francs suisses, contre 919,6 millions au bouclement de l'exercice précédent.

Progression généralisée

La division des appareils électroménagers, principale génératrice de revenus du groupe, a vu ses ventes croître de 6,6% sur un an à 293 millions de francs suisses. Toutefois, l'Ebit a été amputé de près d'un cinquième du fait de l'augmentation des coûts de personnel, ainsi que celle des charges matérielles consécutive à l'appréciation de l'euro.

La division de câblage (Schleuniger) a franchi la barre des 100 millions. La forte croissance (+21,2%) a été dopée par la performance réalisée dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique (Emea) et en Asie-Pacifique, ainsi que par les effets d'acquisitions (+12,4%).

De début mars à fin juin, Haag-Streit a contribué aux recettes du groupe à hauteur de 73 millions de francs suisses et à l'Ebit à raison de 10,1 millions, pour une marge afférente de 13,8%. Le résultat de la nouvelle division spécialisée dans les équipements médicaux va cependant être grevé en 2018 par des coûts d'intégration et de consolidation devisés entre 5-9 millions.

Les recettes de l'unité de contrôle des infections (Belimed) sont restées quasiment stables à 87,4 millions de francs suisses exclusivement grâce aux effets de change. En termes organiques toutefois, l'évolution s'est avérée négative (-2,0%).

La copie rendue par Metall Zug est globalement en ligne avec les prévisions des analystes du consensus AWP, à l'exception des recettes brutes, qui ont dépassé les projections les plus optimistes.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction du groupe zougois table toujours sur un résultat opérationnel ajusté "nettement plus élevé" que les 78,3 millions de francs suisses dégagés en 2017, hors facteurs exceptionnels et effets de change.

