Metall Zug nomme des administrateurs pour V-Zug

Zurich (awp) - Le groupe industriel Metall Zug a nommé les trois administrateurs restants pour sa filiale V-Zug dont l'introduction en Bourse est prévue pour juin 2020, annonce-t-il vendredi.

Prisca Hafner, Tobias Knechtle et Petra Rumpf seront proposés comme membres du conseil d'administration de l'entreprise fabricant des appareils ménagers lors de l'assemblée générale du 19 mai. Cet organe sera présidé par Oliver Riemenschneider et comptera également Annelies Häcki Buhofer et Jürg Werner.

Le nouveau directeur général Peter Spirig quant à lui prendra ses fonctions le 1er septembre, précise le communiqué.

Malgré le coronavirus, cette introduction en Bourse est planifiée pour le 25 juin 2020. La séparation permettra au reste du groupe de se concentrer sur les dispositifs médicaux et le secteur des fils métalliques.

