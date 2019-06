Metall Zug table sur un résultat d'exploitation nul au 1er semestre

Zurich (awp) - Le groupe industriel Metall Zug a indiqué vendredi s'attendre au premier semestre à un résultat d'exploitation (Ebit) nul en raison de charges importantes. La direction de la société zougoise se montre également peu optimiste pour l'ensemble de l'année.

Des coûts et des pertes d'exploitation liés à l'introduction du système informatique SAP chez V-Zug et des provisions financières pour l'assainissement du sol du site de Zoug vont peser cette année à hauteur de 14 millions de francs suisses sur le résultat d'exploitation (Ebit).

Au premier semestre, le groupe table sur un Ebit d'environ 0 million de francs suisses, après 36,4 millions un an plus tôt. L'entreprise n'est guère plus optimiste pour l'ensemble de l'exercice, disant dans un communiqué "ne plus pouvoir rattraper le recul par rapport à l'année dernière".

Mi-mars, la direction de Metall Zug s'était déjà déclarée prudente, renonçant à communiquer des objectifs pour 2019 face à une année difficile en vue.

