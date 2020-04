Metall Zug: toutes les propositions acceptées par les actionnaires

Zurich (awp) - Les actionnaires de Metall Zug ont accepté vendredi toutes les propositions du conseil d'administration lors de leur assemblée générale. Ils ont notamment voté un dividende de 1,70 franc par nominative A et 17 francs suisses par nominative B, a indiqué l'entreprise. En relation avec la prochaine séparation du groupe V-Zug, les actionnaires ont aussi accepté un dividende en nature sous forme d'actions V-Zug Holding.

Une fois V-Zug séparé, Metall Zug se composera des unités actuelles Life Science Solutions, Gehrig Group AG et le segment Corporate sera regroupé au sein d'une nouvelle unité "Autres"

Les administrateurs Dominik Berchtold, Heinz Buhofer, Sandra Emme, Claudia Pletscher, Peter Terwiesch et Martin Wipfli ont été reconduits pour un an. Marga Gyger ne se représentait pas pour des raisons statutaires. M. Wipfli a été confirmé à la présidence de l'organe de surveillance.

Vendredi matin, Metall Zug avait annoncé la nomination des trois administrateurs restants pour sa filiale V-Zug dont l'introduction en Bourse est prévue pour juin 2020. Prisca Hafner, Tobias Knechtle et Petra Rumpf seront proposés comme membres du conseil d'administration de l'entreprise fabricant des appareils ménagers lors de l'assemblée générale du 19 mai. Cet organe sera présidé par Oliver Riemenschneider et comptera également Annelies Häcki Buhofer et Jürg Werner.

Le nouveau directeur général Peter Spirig quant à lui prendra ses fonctions le 1er septembre, précise le communiqué.

Malgré le coronavirus, cette introduction sur les marchés reste planifiée pour le 25 juin 2020. La séparation permettra au reste du groupe de se concentrer sur les techniques médicales et le secteur des fils métalliques.

