Metalliance : METALLIANCE : Publication des comptes sociaux 2018 audités - Perspectives 2019

Comptes sociaux 2018

Chiffres d'affaires : 27,4 M€

Résultat opérationnel : + 0,9 M€

Ebitda : + 1,7 M€

Résultat net : + 1 M€

Trésorerie : 3,1 M€

Capitaux propres : 10,7 M€

Point sur les perspectives*

Carnet de commandes : 28,7 M€

METALLIANCE (EURONEXT ACCESS FR0010492181) - Le conseil d'administration de la société METALLIANCE, qui s'est tenu le 23 avril 2019, a arrêté les comptes annuels clos au 31 décembre 2018.

2. L'activité produite(2) augmente de 29 %. L'EBITDA ressort à + 1,6 M€, à comparer à + 1,9 M€ au 31 décembre 2017. Le résultat d'exploitation ressort à + 0.7 M€, à comparer à + 0,5 M€ au 31 décembre 2017.

Le résultat net ressort à + 1 M€, à comparer à 0,7 M€ au 31 décembre 2017, soit une amélioration de 0,3 M€.

Les capitaux propres s'élèvent à 10,7 M€.

Le carnet de commandes est de 28,7 M€.

Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2018 s'établit à 27,4 millions d'euros, en augmentation de +14% par rapport à l'année 2017.

Il se décompose de la façon suivante :

Chiffre d'affaires 2018 Part par activité 2017 Part par activité Variation en K€ Variation en % CA France et UE 8 358 30 % 10 044 41 % - 1 686 - 44 % CA Export hors UE 19 098 70 % 14 132 58 % 4 966 35 % TOTAL 27 456 24 176 3 280 14 %

Le marché principal de METALLIANCE est celui des matériels de travaux souterrains et poses de voies et la société est également active sur les marchés des équipements pour travaux routiers et carrières, ainsi que pour l'industrie.

2. Activité produite, EBITDA et résultat d'exploitation

(1) Résultat exploitation avant dotations et reprises d'exploitation

L'activité produite s'élève à 30,3 millions d'euros, en augmentation de 6,7 millions d'euros.

L'activité produite est définie comme l'addition du chiffre d'affaires, de la production stockée et de la production immobilisée.

La marge opérationnelle reste stable à plus de 12 millions d'euros. L'EBITDA s'élève à +1,7 million d'euros.

La société a eu notamment recours à de la sous-traitance afin de pouvoir honorer son carnet de commandes

Le résultat d'exploitation s'élève à 0,7 million d'euros, en amélioration de +42%.

Le résultat d'exploitation s'élève à 718 KE en 2018 contre 503 KE en 2017, soit une augmentation de 216 KE.

Le résultat opérationnel s'élève à 0,9 million d'euros, en amélioration de +65 %.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel positif de 203 KE en 2018, le résultat opérationnel s'élève à 921 KE sur l'exercice, soit une augmentation de 362 KE par rapport à 2017.

Le résultat net s'élève à + 1 million d'euros, en amélioration de +39 %.

Compte tenu des crédits impôts recherche, le résultat net s'élève à 1 043 KE en 2018 contre 751 KE en 2017.

3. Les capitaux propres augmentent de 1 M€ pour atteindre 10,7 M€

Les capitaux propres s'élèvent à 10,7 M€ au 31 décembre 2018 après prise en compte du résultat de la période.

Le capital de la société METALLIANCE est détenu :

- par la société SOFICO à hauteur de 51,36%

- par les dirigeants de la société à hauteur de 0,06 %

- par la société GAUSSIN à hauteur de 44,32 %

- par les autres actionnaires dont les porteurs sur marché libre à hauteur de 4,26%

4. Le carnet de commandes

Le carnet de commandes au 01/01/2019 est de 28,7 M€, facturable pour l'essentiel en 2019 et en partie en 2020.

Les commandes les plus importantes sont destinées aux chantiers du Grand Paris Express et à des projets de tunnels situés majoritairement en Amérique du Nord, Australie et Europe.

5. Point sur les perspectives

Des négociations exclusives sont en cours avec la société GAUSSIN en vue de la cession d'un bloc majoritaire de 51,42% détenu par des actionnaires de METALLIANCE.

Déjà actionnaire de METALLIANCE à hauteur de 44,32 % depuis 2008, GAUSSIN détiendrait 95,74 % du capital à l'issue de l'opération.

6. Point sur les facteurs de risques et les litiges

1. Risques relatifs au carnet de commandes

La Société communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commande, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société.

2. Risques sur litiges

Les litiges connus font l'objet d'une provision dans les comptes.

A propos de METALLIANCE

METALLIANCE est une Société spécialisée dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et d'engins mobiles. Elle conçoit et construit des équipements pour la réalisation d'infrastructures dans l'univers des transports (routiers, ferroviaires, métros), et de l'énergie (pétrole et gaz, gaz, vapeur…).

Plus d'informations sur www.metalliance-tsi.com .

Contacts

METALLIANCE Ulysse Communication

info@metalliance-tsi.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.85.57.01.34 +33(0)6.63.66.59.22

* Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Metalliance et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Metalliance attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Metalliance opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Metalliance, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Metalliance opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Metalliance ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation.

