Méthanor : Portzamparc entame le suivi à l'achat

21/11/2018 | 10:38

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a entamé à l'achat le suivi de l'action 'atypique' Méthanor. Principaux arguments : une croissance profitable et du rendement (anticipé à plus de 4% au titre de l'exercice 2019). L'objectif de cours est fixé à 6,19 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 30%.



'Méthanor participe au financement et à l'exploitation de projets dans les énergies renouvelables. Initialement focalisée sur la méthanisation agricole, la société a élargi le spectre des projets étudiés en investissant dans la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque et l'hydraulique', explique une note de recherche.



Portzamparc relève que la société est rentable 'depuis sa création' et que sa croissance fait levier sur les résultats, très largement redistribués (avec un 'pay out' de 80%) sous forme de dividendes.



'Méthanor présente un profil atypique, ne reconnaissant pas de chiffre d'affaires ni de résultat opérationnel mais des produits financiers issus de ses investissements, minoritaires, dans des projets liés aux énergies renouvelables. Ceux-ci devraient continuer à progresser et se traduire par une hausse des résultats et du dividende', argumentent les spécialistes.





