METHANOR : refinance avec succès trois parcs photovoltaïques

Méthanor a refinancé avec la dette bancaire de ses trois centrales photovoltaïques exploitées par Solaire Direct (Engie) et dont elle détient 7 % du capital. Cette opération, purement financière, permet à Méthanor de récupérer un excédent de trésorerie de 932 000 euros tout en conservant exactement le même pourcentage de détention dans chaque centrale. La dette bancaire initiale des trois centrales avait été levée en 2010 à une époque où les taux d'intérêts étaient nettement plus élevés, a rappelé la société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d'énergies renouvelables.Les conditions de marché et le bon track record des trois centrales ont permis de renégocier très favorablement la dette bancaire résultante.Dans l'objectif également de diminuer les frais administratifs et de gestion de ces trois centrales, il a été décidé de les fusionner au sein d'une même société Holding, Solaire Corsica, dont Méthanor détient toujours 7 % du capital.Cette opération n'a aucun impact sur le compte de résultat de la société mais permet à Méthanor de disposer de davantage de liquidités pour réaliser de nouveaux investissements en énergie renouvelable, sans dilution des actionnaires.Pour rappel, Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012.