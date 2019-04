Méthanor : METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2018

Communiqué de presse



METHANOR : RESULTATS ANNUELS 2018







Hausse de 85% du RN 2018 à près de 420 K€



Proposition d'un dividende en hausse lors de la prochaine assemblée générale



Des fonds propres portés à 10,62 M€







Paris, le 12 avril 2019 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce ses résultats annuels pour l'exercice 2018.



Comptes annuels 2018 : un résultat net en hausse de 85% par rapport à 2017



Compte de résultat (k€) 31/12/2018 31/12/2017 Produits d'exploitation - 4,3 Résultat d'exploitation -90,9 -94,5 Résultat financier +1.712 +321,4 Résultat exceptionnel -1.202 - Résultat net +419,2 226,8 Variation résultat net +85% +215%



Dans la continuité des exercices précédents et grâce à la montée en puissance des investissements réalisés depuis sa création, Méthanor voit son résultat net progresser de 85% en 2018, à 419.224 euros. Il s'inscrit en nette hausse pour la deuxième année consécutive après une forte augmentation de 215% entre 2016 et 2017 (résultat net de 226.841 euros l'an dernier).

Méthanor récolte ainsi les fruits de la diversification de la nature de ses projets aux autres énergies renouvelables (biomasse, solaire, hydroélectricité, ...).

Les comptes 2018 font notamment ressortir le refinancement réussi en septembre 2018 de la dette bancaire de ses trois centrales photovoltaïques exploitées par Solaire Direct (groupe Engie) et dont elle détient 7 % du capital. Cette opération financière a permis à Méthanor de récupérer un excédent de trésorerie de 932 K€ tout en conservant le même pourcentage de détention dans chaque centrale. Les conditions de marché et le bon track-record des trois centrales ont permis de renégocier très favorablement la dette bancaire résultante.

Méthanor poursuit sa croissance rentable et confirme sa volonté de distribuer un dividende régulièrement. La société rappelle qu'elle a toujours été bénéficiaire depuis sa création.



Un dividende en progression annoncé ultérieurement

Méthanor proposera à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende dont le montant sera arrêté lors du prochain conseil de surveillance. Pour mémoire, grâce au statut fiscal de SCR, le dividende de Méthanor n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les actionnaires personnes physiques conservant leurs actions pendant au moins 5 ans.



Investissements réalisés en 2018

Comme en 2017, Méthanor a continué à diversifier la nature de ses projets en énergies renouvelables et à gérer activement son portefeuille d'actifs.

Rapale / Centrale photovoltaïque

En 2018, Méthanor a investi 610 K€ dans la centrale photovoltaïque Rapale, localisée sur la commune de Rapale. Cet investissement permettra d'augmenter la capacité de la centrale de 7,7 MWc à 9,8 MWc tout en modernisant les installations existantes qui se présentent sous la forme de trois plateformes pâturées, séparées entre elles par des collines boisées. Cette nouvelle capacité permettra d'alimenter en électricité 4 694 foyers par an et d'éviter 6 636 tonnes de CO 2 par an.

Mis en service en octobre 2010, le projet Rapale a doublement marqué l'histoire du photovoltaïque en Corse. Il a en effet été non seulement le premier parc installé sur l'île (et le 5ème à avoir vu le jour en France) mais il sera aussi le premier parc « repowéré » de l'Ile de beauté dès lors que la construction de Rapale II sera achevée.

LHERM / Centrale photovoltaïque

En 2018, Méthanor a également investi 1 M€ dans la centrale photovoltaïque LHERM, une centrale située au Sud de Toulouse, sur la commune du Lherm.

La centrale électrique de Lherm est une centrale photovoltaïque en Agrinergie® développée par AKUO ENERGY dont la vocation est double : agricole et énergétique. Avec une capacité installée de 10,5 MWc, sur une surface de 20 ha, elle va permettre d'alimenter en électricité verte le village de Lherm (soit l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 2856 foyers), tout en redonnant une vocation agricole à des terres peu fertiles, en friche depuis plusieurs années.

La mise en service de la centrale est prévue au 3ème trimestre 2019. La production annuelle de cette centrale permettra d'éviter 7944 tonnes de CO 2 par an.



Autres faits importants de 2018

La centrale hydroélectrique de Chavort, cofinancée par Méthanor est entrée en production.

Depuis août 2018, l'action Méthanor est cotée en continu et bénéficie d'un contrat de liquidité confié à Portzamparc.



Le bilan simplifié au 31/12/2018 est le suivant :

Actif (k€) 31/12/2018 31/12/2017 Passif (k€) 31/12/2018 31/12/2017 Actif Immobilisé 8.457 8.647 Capitaux propres 10.624 10.353 Liquidités 2.453 1.739 Dont résultat +419 +226 Emprunts et dettes bancaires 262 - Autres élts d'actif 0 0 Dettes fournisseurs 24 32 Total actif 10.910 10.386 Total passif 10.910 10.386



Perspectives pour l'exercice 2019

Dans la continuité des exercices précédents, la Société compte poursuivre activement le développement de nouveaux projets d'énergies renouvelables et améliorer continuellement ses résultats financiers.



A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables, en axant notamment ses investissements sur la méthanisation agricole. La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l'électricité par combustion et pour produire de la chaleur.

L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.

Pour plus d'informations : www.methanor.fr



Méthanor

contact@methanor.fr

T : 01 40 15 61 77

Ulysse Communication

Jean-Philippe Mocci

jpmocci@ulysse-communication.com

T : 06 71 91 18 83

Fabio Marquetty

fmarquetty@ulysse-communication.com

T : 06 28 45 40 97

Sabrina Sadgui

T : 06 26 05 73 32

ssadgui@ulysse-communication.com



Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers de Méthanor dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Méthanor aux Etats-Unis. Les actions de Méthanor ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Méthanor n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-57910-cp-resultats-annuels-methanor-2018-envoi.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews