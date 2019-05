Méthanor : METHANOR réduit son capital

Communiqué de presse



METHANOR réduit son capital



Paris, le 28 mai 2019 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce l'annulation de 26.183 actions auto-détenues.

Le nombre de titres en circulation composant le capital de la société passera ainsi de 1.683.245 à 1.657.062. Cette réduction de capital entraînera mécaniquement un effet relutif de 1,55% pour les actionnaires.

Dans le prolongement de la publication de résultats annuels solides en 2018 et en accord avec sa politique de distribution, Méthanor proposera, lors de sa prochaine Assemblée Générale du 29 juin, un dividende en hausse à 21c€ par action avec un détachement du coupon prévu le 4 juillet.

Les actionnaires auront ensuite le choix d'être payés soit en numéraire, soit en actions de la société. Ils pourront exercer leur option à compter du 8 juillet 2019 jusqu'au 22 juillet 2019 inclus auprès des intermédiaires financiers, étant précisé qu'au-delà du 22 juillet 2019, ce dividende sera versé uniquement en numéraire, le règlement intervenant le 26 juillet 2019.



A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables, en axant notamment ses investissements sur la méthanisation agricole. La méthanisation agricole apporte une solution industrielle aux exigences environnementales en transformant par fermentation la matière organique en biogaz. Le biogaz est ensuite injecté dans le réseau de gaz ou utilisé pour générer de l'électricité par combustion et pour produire de la chaleur.

L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou GDF dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats garantis par EDF ou GDF permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.

