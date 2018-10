Méthanor : investit dans une centrale photovoltaïque

26/10/2018 | 10:08

La société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables Méthanor annonce ce vendredi un investissement d'un million d'euros dans la future centrale photovoltaïque du Lherm (sud de Toulouse).



'Avec une capacité installée de 10,5 MWc, sur une surface de 20 ha, elle va permettre d'alimenter en électricité verte le village du Lherm (soit l'équivalent de la consommation annuelle d'électricité de 2856 foyers), tout en redonnant une vocation agricole à des terres peu fertiles, en friche depuis plusieurs années', explique Méthanor.



Avec des travaux débutant ce mois, la mise en service de la centrale devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2019. La production annuelle de cette centrale permettra d'éviter 7.944 tonnes de CO2 par an, selon Méthanor.





