Metro AG : Invest revoit à la hausse la cible

14/12/2018 | 10:26

L'analyste Invest Securities annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Metro AG, malgré des résultats annuels 'une nouvelle fois' décevants et des guidances 'peu encourageantes'.



'Si les chiffres finaux publiés sont dans la veine des dernières prévisions de la société et du consensus, les guidances affichées sont peu encourageantes, mettant en avant la difficile autant que complexe reconquête du marché russe. Même diluée par la sévère correction des résultats qui y sont réalisés, la contribution restante, à hauteur de 25% de l'EBIT groupe, pèsera encore sur la formation des chiffres consolidés. Nos prévisions de RN sont finalement peu modifiées (EPS de 1,08 euro en 2019 puis 1,23 euro en 2020 vs 0,95), mais le driver en est d'abord hors opérationnel. Tandis que la sortie de Real reste à finaliser', explique Invest Securities.



Ce dernier reste donc neutre sur le titre, avec une cible de 13,2 euros (contre 12,60 euros).





