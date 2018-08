La valeur du jour en Europe METRO : recomposition actionnariale en cours, le titre bondit

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CECONOMY 4.10% 6.694 -48.94% METRO 11.10% 13.215 -28.56%

0 0

Une recomposition de l’actionnariat de Metro est en cours. Ainsi, le distributeur allemand d’électronique Ceconomy a annoncé aujourd’hui être en négociations en vue de céder l'essentiel de sa participation dans le capital de son compatriote Metro à EP Investment. Ce dernier se trouve être un véhicule d'investissement contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. « Une décision sur le principe et les modalités d'un accord d'achat des actions n'a pas encore été prise », a précisé Ceconomy dans son communiqué.Ce matin, l'intégralité de la participation de Ceconomy dans Metro (10%) est valorisée près de 473 millions d'euros.En outre, le groupe d'investissement familial allemand Haniel a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 7,3% dans le capital de Metro à EP Global Commerce, détenu par Daniel Kretinsky (53%) et Patrik Tkác (47%). Ce dernier est le co-fondateur du groupe d'investissement J&T. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.De plus, Haniel a également consenti une option d'achat portant sur un maximum de 15,2% du capital de Metro. Cela représenterait le solde de sa participation.Haniel est le premier actionnaire de Metro avec 22,5% de son capital. Ce matin, cette participation est valorisée 1,06 milliard d'euros." Haniel a depuis longtemps cherché à diversifier, équilibrer et développer son portefeuille d'entreprises, a déclaré Stefan Gemkow, le directeur général d'Haniel, dans ce contexte et après une réflexion approfondie, nous avons décidé qu'il serait profitable pour Metro AG d'attirer de nouveaux investisseurs. "En Bourse, les opérateurs ont accueillis favorablement ces annonces. Vers 11h30, le titre Ceconomy prend 4,26% à 6,71 euros et le titre Metro bondit de 10,80% à 13,18 euros.