Le distributeur allemand d’électronique Ceconomy a annoncé être en négociations en vue de céder l'essentiel de sa participation de 10% dans le capital de son compatriote Metro au fonds EP Investment. Ce dernier se trouve être un véhicule d'investissement représentant le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. « Une décision sur le principe et les modalités d'un accord d'achat des actions n'a pas encore été prise », a précisé Ceconomy dans son communiqué.De plus, le groupe d'investissement familial allemand Haniel a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 7,3% dans le capital de Metro à EP Global Commerce. Haniel a également consenti une option d'achat portant sur un maximum de 15,2% du capital de Metro. Cela représenterait le solde de sa participation.Vers 10h10, le titre Ceconomy prend 5,50% à 6,79 euros et le titre Metro bondit de 16,86% à 13,90 euros.