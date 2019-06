Metro : Ceconomy s'allège fortement au capital

25/06/2019 | 12:04

Ceconomy annonce avoir achevé la cession d'une participation d'environ 9% au capital du distributeur de gros Metro, alors que ce dernier fait l'objet d'une OPA de la part d'EP Global à un prix de 16 euros par action ordinaire.



Après avoir racheté à Ceconomy une part de 3,6% au capital de Metro en septembre 2018, EP Global, société détenue par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a maintenant exercé une option d'achat sur une part de 5,4%.



Après la finalisation de cette opération, le distributeur allemand d'électronique grand public -exploitant les enseignes MediaMarkt et Saturn- ne détient plus que 1% du capital de Metro, groupe dont il a été scindé en 2017.



