Metro : Daniel Kretinsky ne relèvera pas son offre sur l'allemand Metro

EPGC dit ne pas être parvenu à trouver un terrain d'entente avec Meridian Stiftung et Beisheim Holding, qui détiennent ensemble près de 21% du capital de Metro, en raison de "points de vue divergents sur la valorisation".

L'échec de ces discussions réduit fortement les chances de succès de l'offre de Daniel Kretinsky, qui court jusqu'à mercredi.

"EPGC apprécie le ton et l'atmosphère des discussions et regrette qu'elles n'aient pas abouti mais continue de penser que l'offre représente pour tous les actionnaires une opportunité unique de sortir à un prix attractif et qu'elle comporte, du point de vue d'EPGC, une prime importante par rapport à la valeur fondamentale actuelle de Metro", dit le véhicule d'investissement.

EPGC, propriété de Daniel Kretinsky et de son associé slovaque Patrick Tkac, a précisé qu'il ne modifierait aucun terme de son offre, ni le montant de 16 euros par action, ni le seuil d'acceptation fixé à 67,5% du capital.

Dans un avis financier publié auparavant, EPGC a dit qu'il obtiendrait une participation de 34,61% dans Metro avec son offre actuelle.

Metro a lui-même conseillé à ses actionnaires de repousser cette offre, qui, à ses yeux, le sous-valorise.

