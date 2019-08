Metro : La valeur du jour en Europe - METRO dans le rouge, Daniel Kretinsky ne relève pas son offre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EP Global Commerce (EPGC), le véhicule d'investissement de Daniel Kretinsky, ne relèvera pas son offre de 5,8 milliards d'euros sur Metro. Une annonce, qui fait baisser le titre du distributeur allemand de 7,38% à 14 euros ce mardi après un repli de 3,42% hier. " Nous l'avions pressenti mais l'OPA qui s'achève mercredi prochain de l'attelage constitué pour la circonstance entre Daniel Kretinsky et Patrick Tkac a peu de chances d'aboutir ", a commenté Invest Securities.EP Global Commerce a annoncé qu'il ne relèverait pas le prix de son offre (16 euros par action ordinaire), pas plus qu'il ne modifiera le seuil de recevabilité fixé à 67,5% du capital.Et ce, après l'échec de discussions avec deux actionnaires, à savoir Beisheim Holding et Meridian Shiftung, qui fédèrent 21% du capital. En cause: la valorisation de l'offre.La direction du groupe, jugeant l'offre sous-évaluée, avait d'ailleurs recommandé aux actionnaires de Metro, le 24 juillet dernier, de ne pas l'accepter."Nous nous étions demandés après avoir préconisé de vendre l'action Metro, si le groupe des 'bidders' avait véritablement la volonté de prendre le contrôle de Metro nous paraissant plus se placer dans la posture d'un activiste que d'un actionnaire majoritaire", a souligné Invest Securities.