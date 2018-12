Metro : La valeur du jour en Europe - METRO reste pénalisé par la Russie et Real

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Metro perd 8,60% à 12,25 euros après avoir dévoilé un résultat opérationnel annuel plus faible que prévu. Sur l’exercice 2017/2018, clos fin septembre, le distributeur allemand a affiché un bénéfice net de 348 millions d’euros (+0,9%). L’Ebitda ressort sous les attentes à 1,52 milliard, en baisse de 5,3%. Quant au chiffre d’affaires, il s’élève à 36,53 milliards, en repli de 1,6%. Metro avait attribué fin octobre la baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2017/2018, impacté par un recul des ventes en Russie et la contre-performance de Real, actuellement en cours de cession."Nous avons réalisé des progrès significatifs dans de nombreux domaines, mais nous avons également dû relever un certain nombre de défis inattendus. Nous avons fait beaucoup de chemin dans notre transformation pour nous concentrer pleinement sur le commerce de gros, qui a enregistré une croissance positive à périmètre et taux de change constants pour la cinquième année consécutive", a déclaré Olaf Koch, directeur général du groupe.La situation du distributeur allemand devrait rester difficile pour l'exercice 2018/2019.Le groupe anticipe une hausse de ses ventes sur la période de 1 à 3%, grâce à des perspectives favorables en Europe de l'Est et en Asie, mais prévoit un repli de son Ebidta, entre 2 et 6%, toujours impacté par des difficultés en Russie, qui l'ont d'ailleurs amener à lancer un profit warning en avril dernier.Pour palier à ces difficultés, le groupe tente d'y restructurer ses activités."Grâce aux mesures prises pour nos activités en Russie, nous avons été en mesure de prouver au second semestre que nous sommes capables de relever et de résoudre les défis" précise Olaf Koch.Quant à Real, le processus de vente progresse bien selon le groupe."L'année prochaine, nous serons de nouveau très actifs. Nos priorités sont le recentrage continu sur nos groupes cibles clés HoReCa et Trader, ainsi que l'expansion de nos activités numériques", conclut le directeur général du groupe.