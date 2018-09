Metro : La valeur du jour en Europe - METRO se recentre sur son coeur de métier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Metro gagne 0,59% à 13,75 euros, les investisseurs saluent la mise en vente de sa chaine d'hypermarchés Real. Le géant allemand abandonne ainsi la grande distribution " traditionnelle ", une activité devenue ultra-concurrentielle avac l'apparition successive des " hard-discounts " et des sites en ligne, dont Amazon. Metro entend se recentrer sur la vente en gros, son activité historique. Le président du directoire, Olaf Koch s'est dit confiant quand à la finalisation de la transaction qu'il attend dans les huit prochains mois.A l'image du marché, Berstein salue ce virage stratégique. Le broker rappelle que Real constitue le talon d'Achille de Metro. " Real a toujours représenté une petite activité au sein du portefeuille du groupe, peu génératrice de marge et pénalisée par des coûts de main d'œuvre trop élevés par rapport au secteur ", a souligné le courtier.Bernstein valorise Real à 700 millions d'euros, un montant qu'il reconnaît peu élevé. Mais, l'analyste rappelle que Real ne détient que 23% de ses hypermarchés en propre.Selon lui, Amazon pourrait s'intéresser à Real, les distributeurs en ligne étant peu développés en Allemagne, qui est pourtant le deuxième marché du géant américain derrière les Etats-Unis. Dans ce cadre, Amazon pourrait mettre un milliard d'euros sur la table sans difficulté.Au final, Bernstein a confirmé son opinion Performance de marché et son objectif de cours de 12,40 euros sur Metro.