Metro : bien orienté après son point d'activité

02/08/2018 | 12:12

Metro grimpe de 5,3% à Francfort, après l'annonce par le groupe de distribution d'une 'solide' performance sur les neuf premiers mois de son exercice 2017-18, avec une croissance de 0,7% des ventes en données comparables.



'Le troisième trimestre a confirmé une dynamique positive dans la grande majorité de nos activités', affirme Olaf Koch, le président du conseil de direction, même si les ventes en Russie se sont trouvées lourdement impactées par des variations de changes.



Malgré un EBITDA -hors transactions immobilières- en retrait à 1063 millions d'euros sur neuf mois, contre 1121 millions un an auparavant, Metro confirme tabler sur une légère progression de son EBITDA sur l'ensemble de l'exercice.



