Metro : bien orienté après une offre non sollicitée

24/06/2019 | 11:32

Metro s'adjuge 3,3% à Francfort, après une offre non sollicitée vendredi soir de la part d'EP Global Commerce pour racheter le groupe allemand de distribution de gros, à des prix de 16 euros par action ordinaire et 13,8 euros par action préférentielle.



Notant que le prix proposé représente une prime d'environ 3% sur le cours de clôture de vendredi soir, le conseil de direction de Metro juge que l'offre 'sous-évalue substantiellement l'entreprise et ne reflète pas son plan de création de valeur'.



'Nous conseillons aux actionnaires de ne pas prendre de décision avant le communiqué réfléchi à propos de cette offre, que doivent publier le conseil de direction et le conseil de surveillance', poursuit-il.



