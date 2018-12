Metro : chute sur des perspectives prudentes

13/12/2018 | 11:50

Metro lâche 7,6% à Francfort, après l'annonce par le distributeur qu'il s'attend à une chute de son profit opérationnel en 2018-19, du fait de l'expansion de ses activités numériques et de sa transformation en cours en Russie.



Le groupe allemand anticipe donc pour l'exercice en cours une croissance de 1% à 3% de son chiffre d'affaires à taux de changes constants, mais un EBITDA -hors contribution de transactions immobilières- en retrait de 2% à 6% en comparaison annuelle.



Pour son exercice 2017-18 clos en septembre dernier, Metro affiche des ventes en croissance de 0,7% en données comparables comme en monnaies locales, tandis que son EBITDA ajusté d'effets de changes a augmenté de 1,2%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.