Metro : dans le vert après son point d'activité

17/01/2019 | 12:06

Metro grimpe de 3,1% à Francfort, après la présentation par le groupe de distribution, de ventes en données comparables en croissance de 2,3% sur son premier trimestre 2018-19, soit sa meilleure performance en six trimestres.



Si elles se sont tassées légèrement de 0,2% en Allemagne, elles ont augmenté de 6,4% en Europe de l'Est et de 5,9% en Asie, la Russie -où l'Allemand fait face à de nombreuses difficultés- n'ayant vu qu'un repli de 2,4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.