Metro : grimpe en Bourse, EP Global monte encore au capital

EP, qui détenait déjà près de 11% du capital de Metro, a exercé lundi une option d'achat pour acquérir une autre participation de 5,4% auprès de Ceconomy. La transaction doit être finalisée dans les prochains jours.

EP Global Commerce est entré au capital de Metro fin août 2018 en achetant une participation de 3,6% auprès de Ceconomy. Il a lancé son offre publique d'achat vendredi soir, le principal actionnaire de Metro, la société d'investissement Haniel ayant accepté de lui vendre ses 15,2%.

Metro a jugé dimanche que cette offre non sollicitée le sous-évaluait considérablement. Le groupe a déclaré que le prix proposé n'était que 3% au-dessus du cours de clôture de l'action Metro vendredi, et a conseillé aux actionnaires de ne rien faire avant que la direction ne se prononce plus précisément une fois qu'elle aura pris connaissance de l'intégralité de la proposition.

EP a dit vendredi que son prix de 16 euros par action ordinaire et 13,80 euros par action privilégiée représentait une prime de 34,5% par rapport à son premier investissement dans Metro l'été dernier.

Le cours de l'action Metro était alors à ses plus bas historiques après un abaissement de perspectives lié à une faible activité en Russie.

Lundi, à la Bourse de Francfort, l'action Metro a pris jusqu'à 4,5% en début de séance, à ses plus hauts de 18 mois, et gagnait encore environ 3% en fin de matinée.

Selon Bruno Monteyne, analyste chez Bernstein, EP propose "une prime assez importante pour une entreprise en déclin". Il note qu'EP dispose déjà d'une participation supérieure à 30% avec les titres de Haniel et Ceconomy et estime qu'on ne peut guère espérer une offre plus élevée.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CECONOMY -1.26% 5.172 66.43% METRO 3.02% 16.03 16.05%