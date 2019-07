Metro : placement de notes sous revue chez Moody's

15/07/2019 | 11:01

Metro recule de 1,5% à Francfort, après la décision vendredi soir de Moody's de placer sous revue ses notes de crédit sur le groupe de distribution allemand, en vue d'une possible dégradation de note de deux crans ou plus.



L'agence de notation américaine voit en effet une possibilité que la qualité du crédit de Metro se dégrade substantiellement si le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky prend le contrôle de l'entreprise à l'issue de son offre publique d'achat.



